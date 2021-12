Recenze JBL Live 460NC: Ideální každodenní společník

V dnešní recenzi se podíváme na on-ear bezdrátová sluchátka JBL Live 460NC. Vzhledem k tomu, že jde o model z řady Live se dá očekávat o něco lepší zpracování a více funkcí, oproti modelům v základní řadě bezdrátových sluchátek. V tomto případě jde i o model, který se prodává za příznivou cenu, kolem tří a půl tisíce korun. Pojďme se podívat, co za tyto peníze dostanete a jestli za ně sluchátka opravdu stojí.

Specifikace

Srdcem tohoto modelu jsou 40mm měniče, disponující frekvenčním rozsahem od 20 Hz do 20 kHz a citlivostí 92 dB SPL. O bezdrátovou komunikaci se stará Bluetooth 5.0, o provoz pak integrovaná baterie o nespecifikované kapacitě, která vydrží sluchátka napájet po dobu 50 hodin v režimu přehrávání přes Bluetooth a s vypnutým ANC, nebo po dobu 40 hodin v režimu přehrávání přes Bluetooth a se zapnutým ANC. Nabíjení sluchátek probíhá prostřednictvím USB-C konektoru a z prázdna do plna zabere zhruba dvě hodiny.

Kromě funkce ANC se sluchátka mohou pochlubit ještě podporou pro funkce TalkThru a Ambient Aware. Samozřejmostí u řady Live je podpora a další možnosti nastavení skrze aplikaci My JBL Headphones, viz níže. Uživatelé na platformě Android ocení i přítomnost Android Fast Pair. Sluchátka váží příjemných 210 gramů a jsou k dispozici hned v několika barevných variantách – bílé, černé, modré a růžové.

Provedení

Společnost JBL se drží zaběhnutých pořádku a své modelové řady tak v průběhu generačních obměn nepřichází s výraznějšími změnami designu. Stejně tomu tak je i u modelu Live 460NC. Sluchátka jsou převážně z plastu, hlavový most je potažený poměrně hrubou a odolnou textilií, náušníky jsou také z látky, nikoliv z koženky. Veškeré ovládací prvky a další styčné plochy jsou pak plastové. Sluchátka jako taková nikde nevržou a působí solidním dojmem. Z hlediska provedení tak není moc co vytknout, možná jen trochu laciný chod některých tlačítek, ale to není nic, na co by se nedalo po chvíli používání zvyknout.

Ergonomie a ovládání

Sluchátka nabízí velice široký rozsah nastavení velikosti pomocí vysouvacího mechanismu hlavového mostu, který je navíc slušně odkrokovaný a zvolené zarážky dobře drží. Náušníky jako takové pak nabízí solidní rozsah rotace, díky čemuž se přizpůsobí každému uchu, resp. hlavě. Díky své váze se sluchátka dobře nosí a pokud vám on-ear konstrukce vyhovuje, či vám není nepříjemná, z hlediska ergonomie budete spokojeni. Tlak sluchátek na hlavě je adekvátní, ani netlačí, ani nejsou příliš volná. Na nějaký sport či dynamičtější aktivity příliš vhodná nejsou, ale to vzhledem k jejich zaměření ani nemá smysl jim vytýkat.

Základní ovládání sluchátek je k dispozici na pravém sluchátku, kde najdeme klasickou kolébku pro On/Off a reset, dále zde najdeme tlačítka pro manipulaci s přehrávanou hudbou a hovory a dále tlačítka pro aktivaci či deaktivaci ANC, TalkThru a Ambient Aware.

O poznání více možností nabízí doprovodná aplikace My JBL Headphones, která umožní jednak rychlé a snadné přepínání jednotlivých přehrávacích režimů, dále se zde nachází ekvalizér, který každému uživateli umožňuje si přizpůsobit zvuk dle svých vlastních preferencí. Nad rámec výše uvedeného aplikace nabízí další běžné funkce, jako je návod, správa sluchátek včetně aktualizace firmwaru apod. Zajímavostí je také možnost nastavení režimu připojení přes Bluetooth, kdy je možné specifikovat například nastavení pro přehrávání videa, kdy sluchátka minimalizují zpoždění přehrávaného zvuku. Další režimy jsou pak „normální“ či specificky zaměřené na přehrávání hudby. Dalším ergonomickým bonusem je funkce auto stop, která přeruší přehrávanou hudbu v momentě, kdy si sluchátka sundáte z uší a naopak.

Zvuk

Co se týče zvuku, s ohledem na cenu jde o nadprůměrně hrající model, který disponuje líbivým a příjemným zvukem, který je navíc možné si doupravit na základní vlastních preferencí či přizpůsobit přehrávanému obsahu prostřednictvím ekvalizéru v doprovodné aplikaci. V defaultním režimu jsou basy mírně zvýrazněné, nikterak však rušivé. To samé platí o vyšších frekvencích, nicméně u takovýchto sluchátek je podobné nalazení velice obvyklé. Jde o klasický „JBL sound“, na který jsou uživatelé sluchátek této značky roky zvyklí. V rámci své cenové hladiny sluchátka nabízí solidní dynamiku a rozlišení, vzhledem k jejich konstrukci a limitů měničů trochu ztrácí v oblasti prostorovosti zvuku. I tak jde však o značně nadprůměrně znějící model, který si bez problému poradí se vším, co po něm běžný uživatel bude chtít.

Závěr

JBL Live 460NC jsou vlastně velice povedená sluchátka. Za cenu pohybující se kolem tří a půl tisíce korun dostanete dobře vyrobený model, jehož zvukový projev je velice slušný, nabídne nadprůměrnou výdrž baterie, zajímavé funkce navíc v podobě Ambient Aware a TalkThru a možnosti individualizace zvukového profilu pomocí ekvalizéru v doprovodné aplikaci. Pokud chcete vyzkoušet něco jiného, než bezdrátové pecky a na větší over-ear modely si stále netroufáte, JBL Live 460NC rozhodně stojí za zvážení a troufám si tvrdit, že z nich zklamaní rozhodně nebudete.