JBL BOOMBOX 4: Více výkonu, více basů a přitom lehčí než dřív

JBL znovu posouvá hranice přenosného zvuku a představuje Boombox 4 – reproduktor, který dokáže zaplnit místnost, rozhýbat party a vtáhnout vás do hudby svou nekompromisní energií. Nejde přitom jen o další přenosný reproduktor, ale o esenci toho, co dělá JBL tím, čím je: basy, které nejen slyšíte, ale i cítíte, podpořené špičkovými technologiemi.
Více muziky, méně zkreslení
Boombox 4 je vybaven technologií JBL AI Sound Boost, která inteligentně upravuje zvuk tak, aby měniče zvládly hrát hlasitěji a s větší razancí, aniž by utrpěla čistota reprodukce. Výsledek? Legendární JBL Pro Sound, tedy jasné výšky, hluboké basy a dynamický projev, ať už hrajete potichu, nebo naplno.
Lehčí tělo, silnější úder
Novinka je téměř o kilo lehčí než předchozí generace Boombox 3, což výrazně usnadňuje přenášení. Přesto nabízí až o 50 % vyšší výkon při poslechu na baterii. Jinými slovy: menší váha, větší síla.
Basy, které vidíte i cítíte
JBL Boombox 4 přichází také s novým vizuálním prvkem – loga JBL se při aktivovaném Bass Boost rozsvítí bíle či oranžově. Zvolit si můžete mezi režimem Deep Bass pro hutné tóny a Punchy Bass pro úderný, rytmický projev.
Odolný parťák na cesty i párty
Reproduktor dostal robustnější konstrukci se stabilní základnou a nově i ochranu IP68 proti vodě a prachu, takže se hodí k bazénu, na pláž i do parku. Nechybí ani funkce Auracast™, která umožní okamžité propojení s dalšími kompatibilními JBL reproduktory pro ještě mohutnější zvukový zážitek.
„Hudební trh se stále více přiklání k přenosným reproduktorům s důrazem na basy a JBL na to reaguje přesně tak, jak by fanoušci čekali – ještě výraznějším a kvalitnějším basovým projevem,“ říká Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio v HARMAN. „Najít rovnováhu mezi energií basů a čistotou zvuku je umění, které Boombox 4 zvládá díky technologiím Bass Boost a AI Sound Boost naprosto s přehledem.“
JBL Boombox 4 dorazí na slovenský trh v září 2025, a to ve třech barevných variantách – černé, modré a maskáčové Squad. Cena se bude pohybovat okolo 11 999 Kč.
Co potřebujete vědět?
- AI Sound Boost: Inteligentní zpracování zvuku pro více výkonu a méně zkreslení
- Bass Boost je zpět ve dvou režimech: Deep Bass – plné, bohaté basy, a Punchy Bass – výraznější a energičtější basový přednes, ideální pro rychlejší hudbu
- LED podsvícená loga na basových rezonátorech pulzují, když je funkce Bass Boost zapnutá
- Téměř o 50 % vyšší výstupní výkon při provozu na baterii ve srovnání s JBL Boombox 3
- Nová audio konstrukce: přibyl třetí pasivní rezonátor a dva nové středotónové měniče nahradily subwoofer
- USB-C lossless audio pro digitální kabelové přehrávání
- Hmotnost 5,9 kg: o 12 % lehčí konstrukce než JBL Boombox 3
- Výdrž baterie: až 28 hodin, až 34 hodin s Playtime Boost a nyní s vyměnitelnou baterií
- AuracastTM pro snadné propojení více reproduktorů nebo stereo párování
- Certifikace IP68: vodotěsnost a prachotěsnost