Chyba v iOS 16 umožňuje změnit styl písma v celém iPhonu

Operační systém iOS 16 si Apple za rámeček rozhodně nedá. I po dlouhém vývoji v něm totiž nechal extrémní spoustu chyb, které se mu zatím zcela nepodařily vychytat. Ne každá z nich je však vyloženě závažná, ba právě naopak. Například jedna z nich dostupná ještě v iOS 16.1.2 umožňuje změnit styl písma v celém iPhonu.

Na chybu narazil konkrétně vývojář Zhouwei Zhang, který vytvořil jednoduchý nástroj ke stažení umožňující právě skrze tuto chybu změnit v systému styl písma na jiný, pro iOS nestandardní. Nástroj navíc rovnou umístil na GitHub, takže si zkušenější uživatelé dokáží písmo rychle sami změnit. Záměrně nicméně zdůrazňujeme, že se bavíme o zkušenějších uživatelích – jedná se totiž přeci jen o určitý zásah do iPhonu a kdyby se tedy náhodou něco softwarově nepovedlo, byla by třeba jeho přeinstalace, což už určité zkušenosti chce. Je nicméně poměrně zarážející, že Applu i takovéto chyby unikají a že je nedokázal za dobrý půl rok, co je systém oficiálně odhalen, všechny vychytat. Dobré světlo to na něj rozhodně nevrhá.