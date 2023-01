Jak změnit písmo na Facebooku a Instagramu začíná v poslední době řešit alespoň podle četnosti dotazů, které se na toto téma množí, čím dál tím víc lidí. Odpověď na tuto otázku je přitom velmi jednoduchá a v následujících řádcích vám ukážeme, jak na to.

Jak změnit písmo na Instagramu a Facebooku

Postup je opravdu velice jednoduchý. Stačí pouze na vašem zařízení otevřít stránku LingoJam – můžete tak učinit pomocí tohoto odkazu. Poté už pouze stačí napsat text, který chcete zobrazit v jiných písmech, do textového pole Text goes here… V druhém textovém poli, které se nachází níže, se poté zobrazí veškeré styly písma, které můžete na Instagramu použít. Jakmile se vám nějaké písmo zalíbí, tak jej pouze označte a zkopírujte. Poté se přesuňte do aplikace Instagram či Facebook a zde písmo umístěte tam, kam chcete – tedy v případě Instagramu pravděpodobně do bia, v případě Facebooku pak do bia či do statusu.

Na závěr si dovolím malé upozornění – berte na vědomí, že většina textů nepodporuje diakritiku, tzn. háčky a čárky. Pokud tedy ve jméně nějaké písmeno s háčkem či čárkou máte, tak se budete muset spokojit s jeho klasickou verzí. Všechny styly písma, které jsou k dispozici, samozřejmě můžete použít například i do vašeho bia a nebo k popiskům fotografií.