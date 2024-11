Tato otravná chyba iOS 18 vám může zavařit při úpravách fotek

První veřejná verze operačního systému iOS 18 sice vyšla již před více než dvěma měsíci, Applu se však i přesto stále nepodařila zcela vyladit. Na diskuzních fórech i sociálních sítích se totiž objevují čím dál tím častěji příspěvky naštvaných jablíčkářů, kteří poukazují na to, že editor obrázků integrovaný do aplikace Fotky leckdy nefunguje tak, jak by měl.

Problém editoru se projevuje jednoduše tak, že poté, co uživatel daný obrázek upraví dle svých preferencí a chce jej uložit, editor mu uložení zkrátka nedovolí a vyhodí hlášku „Při ukládání této fotografie došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu později.“ Ani opakované pokusy o uložení však zpravidla nejsou úspěšné a uživatelům tedy nezbývá nic jiného, než leckdy pracně zeditovanou fotku zrušit, popřípadě jí uložit skrze screenshot a ten ořezat a modlit se, aby ořez uložit už šel. Poměrně zajímavé je pak to, že se problém podle všeho vyskytuje primárně u iPhonů 16 (Pro), avšak některé stížnosti pochází i ze starších modelů, takže nelze úplně říci, co přesně by jej mohlo způsobovat.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Apple se k celé záležitosti zatím nevyjádřil a není jasné ani to, zda jí již aktivně řeší. Dosavadní bety iOS 18.2 totiž chybou trpí podle beta testerů i nadále a od žádná reakce ze strany Applu nedorazila ani na jeho diskuzní fóra od moderátorů. Nezbývá tedy než doufat, že oprava proběhne i bez jakéhokoliv předchozího ohlášení a v ideálním případě bude součástí iOS 18.2, který by měl vyjít zhruba za tři týdny.