Mail v iOS 16 trpí chybou, která jej může po doručení určité zprávy zcela vyřadit z provozu

Operační systém iOS 16 se zatím bohužel jeví jako jeden z nejhůře připravených OS Applu za poslední roky. Žádné obří problémy jej sice nesužují, na druhou stranu je tu však obrovský množství menších chyb, které znepříjemňují jeho využívání – zejména pak v kombinaci s iPhony 14 (Pro), které trpí mnoha dalšími pro ně specifickými problémy. Na jednu další chybu iOS 16 nyní upozornily bezpečností experti ze společnosti Equinux.

Vzpomínáte si na doby, kdy stačila aplikace Zprávy na iPhonu shodit jednou doručenou zprávou obsahující speciální znaky, se kterými si systém neporadil? Tak přesně tento problém nyní sužuje Mail. Lidem z Equinuxu totiž dorazil před pár dny spammový mail, který se zprvu tvářil jako standardní nevyžádaná pošta, avšak jakmile se objevil ve schránkách na zařízeních s iOS 16, zcela aplikaci Mail zablokoval. V daném mailu se totiž nějakým způsobem podařil změnil obsah pole “od” z mailové adresy na pro iOS 16 “nepochopitelný” kód, který vede právě až k pádu aplikace. Problém je však v tom, že jakmile daná zpráva jednou dorazí, nelze proti ní bojovat jinak než jejím smazáním přes webový prohlížeč, potažmo přes zařízení s iOS 15 a tak podobně. Pokud tedy člověk nic podobného po ruce nemá, není problém schopen vyřešit.

Poměrně zajímavé je to, že se problém týká jen nativní aplikace Mail, jelikož Gmail, Outlook a další klientové aplikace mají dle všeho proti těmto možnostem softwarová zabezpečení, která pády aplikací nezpůsobují. Na Applu je tedy nyní to, aby stejné řešení přijal co nejdříve i on a své uživatele využívající nativní Mail tedy v tomto směru nevystavoval riziku potíží.