Druhá beta iOS 15.6 opravuje chybu s ikonou Apple Music

Pokud jste někdy přeinstalovali Apple Music na iOS 15, možná jste si všimli malé chyby. Po opětovné instalaci byla totiž aplikace umístěna automaticky do Docku. Jak se ale zdá, s příchodem iOS 15.6 Beta 2 tento drobný problém mizí. Opravy si jako první všiml youtuber Aaron Zollo. Když na nejnovější betě aplikaci nainstalujete, automaticky se objeví na domovské obrazovce stejně jako jakákoli jiná aplikace.

Ačkoli si řeknete, že tato chyba je opravdovou maličkostí, a nemá smysl ji řešit, po jejím objevení se objevila řada spekulací. Někteří totiž tvrdili, že šlo o úmysl Applu, aby jeho Apple Music vyhodila z Docku případné konkurenční aplikace. Že šlo o chybu potvrdil i web 9to5mac, který kód iOS 15 analyzoval. Podle výsledků se zdá, že existuje interní soubor iOS, jenž podrobně popisuje pozici každé aplikace na domovské obrazovce. Používá se to například při obnově telefonu. Z kódu taktéž plyne, že Apple nikdy netestoval, co by se stalo, kdyby se uživatel rozhodl znovu nainstalovat Apple Music (nebo jakoukoli jinou aplikaci umístěnou ve výchozím nastavení v Docku). Chyba tedy byla objevena a zažehnána. Její opravy se všichni ale dočkají až v ostré verzi iOS 15.6.

iOS 15.6 Beta 2 fixes the music bug when re-downloading Apple Music it would replace your music app in the dock. pic.twitter.com/ggYleWFBnq

— Aaron Zollo (@zollotech) June 1, 2022