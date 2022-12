Samsung se opět vysmívá Applu a jeho iPhonům. Za co tentokrát?

Mysleli jste si, že reklamy, ve kterých se jedna společnost vysmívá druhé a de facto jí tím tedy chce i shodit před jejími uživateli už jsou dávno pasé? Chyba lávky! Jihokorejský Samsung totiž svět se zhruba každé dva měsíce přesvědčuje o tom, že má tato forma konkurenčního boje i nadále smysl – tedy alespoň v jeho očích. Vytáhl jí totiž i nyní.

Samsung se v posledních měsících smál Applu za celou řadu věcí v čele s fotoaparátem či třeba absencí ohebných smartphonů. Právě na ty nyní zacílil i svou nejnovější reklamu, kterou však zatím šíří jen na čínských sociálních sítích v čele s Weibem. Reklama jako taková je pak extrémně jednoduchou záležitostí na pochopení – je na ní totiž iPhone v obklopení skládacích Samsungu, na jejichž displeji se zobrazují nadšené emoji, zatímco na displeji iPhonu je emoji frustrovaný a smutný. Samsung tím chce zřejmě naznačit, že do dnešní moderní doby „pevné“ telefony již zkrátka nezapadají, nebo by minimálně měli mít uživatelé na výběr, jako je tomu u něj. Celou reklamu pak zakončuje sloganem „Je čas se složit“. Zda mají podobné reklamní kampaně smysl či nikoliv můžeme nicméně jen hádat. Jablíčkáři se totiž alespoň podle celé řady nejrůznějších anket na sociálních sítích na ohebné iPhony příliš netřesou a je proto otázka, zda se Samsung nesnaží rýpat do něčeho, co vlastně vůbec nemá potenciál k úspěchu. Ale kdo ví, třeba svět Apple za pár let přesvědčí skládačkou, která bude znamenat v mobilním světě opět revoluci.