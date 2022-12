Portál řidiče: Vše, co potřebujete vědět o této novince

Portál řidiče, potažmo Portál dopravy, je tady. V Česku stále pokračuje relativně rozsáhlá digitalizace všemožných systémů a agend. Již dlouhou dobu můžeme využívat velmi povedený Portál občana, na který jsme se okrajově podívali v jednom z předchozích článků. Co se týče Portálu dopravy, tak jak název napovídá, jedná se o portál, na kterém najdete pohromadě veškeré dopravní agendy, se kterými lze následně pracovat, a to rychle a jednoduše. Pojďme se společně v tomto článku na Portál dopravy společně podívat a řekněme si vše, co o něm potřebujete vědět.

Přihlášení

Abyste se mohli do Portálu dopravy, který najdete na stránkách portaldopravy.cz, přihlásit, tak musíte mít k dispozici tzv. Identitu občana. Jedná se o jakýsi zabezpečený účet, skrze který se můžete dostat do většiny státních systémů. Existuje hned několik způsobů, skrze které lze Identitu občana získat a využívat – konkrétně je k dispozici přihlášení přes Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanku, NIA ID, IIG, I.CA, MojeID či bankovní identitu. Mezi nejčastěji využívané způsoby přihlášení se řadí mimo jiné bankovní identita, kterou osobně využívám i já, jelikož se jedná snad o nejjednodušší postup. Stačí totiž, abyste se skrze identitu občana přihlásili k vašemu internetovému bankovnictví a rázem jste ihned v systému. Využít ale samozřejmě můžete jakýkoliv jiný způsob přihlášení, je to na vás.

Na Portál dopravy se dostanete klepnutím zde

Dostupné funkce

Portál dopravy je úzce propojen s již využívaným Portálem občana. To znamená, že vám zobrazí některé stejné informace a data, každopádně se samozřejmě nejedná o duplicitní systém a najdete v něm tedy i nové funkce. Zmínit můžeme především možnost pro vyřízení žádosti o vydání řidičského oprávnění, předvyplnění žádosti o provedení změny v registru vozidel a pár dalších funkcí, jejichž počet se do budoucna určitě bude zvyšovat. Rozhraní Portálu dopravy je rozděleno do čtyř hlavních sekcí, a to Řidič, dále Vozidla, poté Plavba a nakonec Letectví.

Přesunete-li se do sekce Řidič, tak můžete využít elektronické podání žádosti o řidičský průkaz, jak už bylo zmíněno. Pokud už jej máte, tak si o něm můžete nechat zobrazit veškeré podrobnosti. Nechybí samozřejmě ani okamžité zobrazení výpisu bodového konta, kde najdete přesné informace o spáchaných přestupcích či zákazech řízení, společně se zobrazením údajů o profesní způsobilosti. Kategorie Vozidla je poté aktuálně nejvíce rozsáhlou a je rozdělená do čtyř podkategorií, ze kterých vám poskytne nejvíce informací Registr silničních vozidel. V tom najdete například údaje o všech vlastněných vozidlech, včetně historie vlastnictví. Využít lze také funkci pro předvyplnění žádosti o provedení změny v registru, zobrazit protokoly z STK apod. Další podkategorie pak nabízí přístup k veřejně dostupných datech o vozidlech v ČR, nechybí ani odkazy na zakoupení elektronické dálniční známky a provedení kontroly tachometru.

Poslední dvě kategorie v podobě Plavba a Letectví budou samozřejmě využívány nejméně, každopádně některým uživatelům se určitě budou hodit. V rámci kategorie Plavba můžete zažádat o vydání náhradního dokladu při jeho ztrátě, odcizení, zničení nebo změně údajů, případně se můžete také přihlásit na zkoušku či požádat o vydání nového průkazu Vůdce malého a rekreačního plavidla. Součástí kategorie Letectví jsou pak možnosti v podobě registrace provozovatelů a pilotů bezpilotních systémů, žádost o ověření spolehlivosti, žádost o kompenzaci z důvodu zpoždění, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu, nahlížení do leteckého rejstříku, další formuláře ÚCL a pilotní a technické průkazy sportovních létajících zařízení.

Užitečné odkazy

Ve spodní části domovské obrazovky Portálu dopravy pak najdete aktuálně celkově čtyři užitečné odkazy. Díky prvnímu odkazu můžete prověřit vozidlo nebo průkaz řidiče taxi služby, a to na speciální stránce. Další odkaz vás přesune na stránky OneTicket, kde můžete získat speciální jízdenky pro libovolné dopravce a spoje. Nechybí ani rychlý přesun na portál elektronického mýtného, společně s odkazem na již zmiňovaný a existující Portál občana.