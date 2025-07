Doprava u Apple Parku kolabovala. Teď ji firma zachraňuje

Apple opět ukazuje, že svou domovinu bere velmi vážně. Společnost nedávno přispěla 4 miliony dolarů, aby zachránila klíčový dopravní projekt. Rekonstrukce křižovatky dálnice Interstate 280 a ulice Wolfe Road, která leží mezi Apple Parkem a masivním novým bytovým projektem The Rise, byla na pokraji zrušení kvůli finančním problémům. Celkové náklady na projekt činí celkem 124 milionů dolarů, přičemž město a dopravní úřad již vyčerpaly dostupné státní a federální granty. Díky Apple se ale projekt vrací do hry. „Tento projekt byl téměř zrušen kvůli nedostatku financí. Díky příspěvku Applu může město Cupertino projekt zachránit a předejít dopravnímu kolapsu v době, kdy vznikají v tomto místě stovky nových bytových jednotek.“

Projekt má modernizovat zastaralou infrastrukturu z 60. let a připravit oblast na nápor dopravy, který přinese výstavba téměř 2 700 nových bytů v lokalitě bývalého nákupního centra Vallco. Přestavba zahrnuje nový most přes dálnici, nové nájezdy a sjezdy, protihlukové stěny, opěrné zdi a moderní cyklistické a pěší trasy. „Jsme hrdí na to, že můžeme Cupertinu říkat domov, a podporujeme projekty, které posilují naši komunitu a zlepšují kvalitu života i práce,“ uvedla Kristina Raspe, viceprezidentka Applu pro nemovitosti a provozní zařízení. Projekt byl původně schválen v roce 2016 spolu s místním zvýšením daně z prodeje. Stavba má začít v roce 2026 a dokončení je plánováno na rok 2029.