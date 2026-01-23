Zavřít reklamu

PlayStation Portal Pro: Sony chystá nový handheld, který změní pravidla hry!

Jiří Filip
PlayStation Portal si od svého uvedení v roce 2023 prošel poměrně zajímavou proměnou. Z původně poměrně jednoduchého zařízení na vzdálené hraní z PS5 se postupně stává plnohodnotnější handheld, který si našel své místo u řady hráčů. A teď to vypadá, že Sony by mohla jeho ambice posunout ještě o kus dál. Podle nového úniku se totiž pracuje na vylepšené verzi, která by mohla nést označení PlayStation Portal Pro.

S informací přišel leaker Zuby_Tech, který na síti X tvrdí, že Sony chystá variantu s výrazně lepším displejem. Konkrétně se mluví o OLED panelu se 120Hz obnovovací frekvencí, což by oproti současnému 1080p LCD s 60 Hz znamenalo obrovský skok vpřed. OLED by přinesl nejen sytější barvy a lepší kontrast, ale hlavně hlubokou černou, která by hraní her posunula na úplně jinou úroveň. Už jen samotná výměna displeje by z PlayStation Portalu udělala výrazně lákavější zařízení než dnes.

Sony zatím žádné oficiální plány na refresh Portalu nepotvrdila a únik neprozrazuje ani cenu, ani časové okno vydání. I tak ale dává smysl, že by případný Portal Pro musel dorazit relativně brzy. Další generace konzolí totiž není zas tak daleko, jak by se mohlo zdát. Sony už potvrdila spolupráci s AMD na PlayStationu 6 a podle zákulisních informací se pracuje i na novém handheldu, který by měl zvládat hry z PS5 nativně.

Pokud se tedy PlayStation Portal Pro skutečně chystá, může jít o mezikrok před příchodem nové generace, který má udržet zájem hráčů o přenosné hraní v ekosystému PlayStation. Zda se z Portalu stane plnohodnotná kapesní konzole, nebo zůstane hlavně doplňkem k domácí konzoli, ukážou až následující měsíce. Jedno je ale jisté, Sony zjevně testuje, kam až může s handheldy zajít.

