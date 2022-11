Mastodon: Co to je, jak se do něj dostat a proč by vás mohl zajímat?

Mastodon se v poslední době v aplikacích obchodech stahuje jako divý – za posledních několik dní stoupl počet stažení až stonásobně, což je obrovský skok. O Mastodonu se začalo mluvit prakticky ihned poté, co Elon Musk dokončil nákup sociální sítě Twitter, kde se rozhodl pro okamžité provedení výrazných změn. Mezi ně patří například placení za ověření účtu či znemožnění vydávání se za někoho jiného, největším problémem je však rozhodně hromadné propouštění zaměstnanců a údajné nepřípustné pracovní podmínky. Mastodon je tedy jakousi alternativou Twitteru, na kterou již přešlo mnoho různých uživatelů, o čemž svědčí zmíněný nárůst počtu stažení. Pojďme se na něj společně v tomto článku podívat.

Mastodon: Co to je a jak funguje?

Hned na začátek je nutné zmínit, že Mastodon není vyloženě kopií Twitteru – funguje tedy odlišně. Zatímco Twitter lze považovat za jednu velkou sociální síť, kde mezi sebou všichni komunikují, tak Mastodon můžeme považovat za jakýsi hybrid Discordu a Twitteru. V praxi to funguje tak, že Mastodon funguje na několika různých serverech, které jsou ale schopné komunikace navzájem mezi sebou, takže uživatelé nejsou omezení. Kdokoliv si dokonce může založit svůj vlastní server a Mastodon na něm provozovat. Vědět byste měli také to, že je Mastodon decentralizovaný, tudíž nepatří žádné obrovské firmě, a dokonce má i otevřený a volně přístupný zdrojový kód.

Mastodon: Kde jej lze stáhnout?

Sociální síť Mastodon je k dispozici na veškerých platformách a běží i na webu, stejně jako ostatní sítě. Ať už tedy máte iPhone či telefon s Androidem, anebo nejraději využíváte počítač či Mac, tak můžete bezproblémově Mastodon využívat. Níže přikládám odkazy, pomocí kterých Mastodon jednoduše stáhnete, respektive pomocí kterých se dostanete na jeho hlavní webovou stránku. Avšak ještě před stažením si přečtěte níže informace o tom, jakým způsobem se do Mastodonu můžete registrovat.

Mastodon pro iOS stáhnete zde

Mastodon pro Android stáhnete zde

Na web Mastodon se přesunete klepnutím zde

Mastodon: Kde se do něj registrovat?

Jak už jsem zmínil výše, tak Mastodon běží na několika různých serverech. Každý tento server má omezený počet volných míst, aby nedošlo k jeho přetížení. Hlavním serverem, který vám při vyhledání Mastodonu vyskočí, je mastodon.social, a však pokud u něj klepnete na tlačítko pro registraci, tak budete informováni o tom, že už se na něj nedá registrovat. Hned vedle však najdete odkaz, kterým si zobrazíte veškeré ostatní servery, které jsou volné a registrovat se na ně můžete. Případně stačí rovnou přejít na stránku joinmastodon.org, kde si server, který se vám bude líbit, vyberte a registrujte se na něm. Výběr serveru žádným způsobem neovlivní to, které příspěvky si budete moci zobrazit – pořád platí, že všichni vidí všechno. Pouze berte v potaz, že se název vybraného serveru zobrazí za vaším uživatelským jménem.

Seznam aktuálně volných serverů Mastodon najdete zde

Mastodon: První spuštění aplikace a registrace

Co se týče využívání Mastodonu, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Pojďme se každopádně v tomto odstavci podívat na to, jak vlastně vypadá jeho první spuštění na iPhonu. Hned na začátku je tedy samozřejmě nutné se do Mastodonu registrovat, a to využitím jednoho ze zobrazených serverů, které lze různě filtrovat a vyhledávat. Jakmile si sympatický server vyberete, stačí jej označit a pokračovat dál, kde se vám zobrazí základní pravidla využívání a další informace. Na další obrazovce už si pak nastavíte vaše zobrazované a uživatelské jméno, zadáte e-mail, heslo a vyberete fotku. Následně stačí provést ověření skrze e-mail a je hotovo, nacházíte se v aplikaci. Pak už si jen vyberte či najděte lidi, které chcete sledovat.

Pojďme si každopádně ještě říct o Mastodonu nějaké další základní informace, o kterých byste měli vědět. Jednotlivé příspěvky (tweety) se zde nazývají „toots“, zatímco přesdílení (retweet) mají název „boosts“. Aplikace se ovládá skrze spodní menu, kde se můžete přesunout domů, tedy na zeď, a také do vyhledávání. Uprostřed najdete ikonku pro vytvoření nového příspěvku, tedy „tootu“, napravo najdete sekci s upozorněními a odkaz na váš profil. Přesunete-li se do sekce s vaším profilem, tak lze vpravo nahoře otevřít nastavení, kde najdete předvolby ohledně vzhledu, upozornění apod. Zkrátka a jednoduše, pokud jste někdy využívali Twitter, rozhodně si na Mastodon rychle zvyknete.

Mastodon: Pro koho je určený?

Pokud se ptáte, pro koho je vlastně Mastodon určený, tak lze odpovědět velmi jednoduše – pro všechny uživatele, kteří využívají Twitter. Je ale jasné, že jen tak najednou rozhodně všichni uživatelé z Twitteru na Mastodon nepřijdou, jelikož se jedná o svým způsobem o dost méně rozšířenou síť. Přece jenom, takový Twitter má okolo 240 milionů uživatelů, zatímco Mastodon „jen“ 2 miliony, byť počet strmě roste. Již nyní na něm ale bez problémů najdete různé celebrity a další představitele, které již dost možná sledujete na jiných sociálních sítích. Primárně začnou nyní Mastodon využívat lidé, kteří zkrátka nejsou spokojení s Twitterem, potažmo lidé, kteří jej nechtějí využívat kvůli podivným krokům Elona Muska. Pokud však skutečně hrozí nějaká forma zániku, je skvělé vědět, že existuje alternativa (a zároveň konkurence), která je dokonce v některých ohledech lepší.

Závěr

Patříte i vy mezi jedince, kterým se Twitter v posledních dnech přestal líbit? Chtěli byste si vyzkoušet jinou aplikaci podobnou Twitteru a zjistit, jestli vám třeba nebude vyhovovat více? Vadí vám, jakým směrem se Twitter aktuálně ubírá a máte strach z budoucnosti? Pokud jste si odpověděli kladně, rozhodně můžete Mastodon vyzkoušet. Jedná se o velmi příjemnou aplikaci, která vás dost možná překvapí a začnete ji využívat – samozřejmě v případě, že se na ní nachází takoví uživatelé, které sledujete. Postupem času se Mastodon bude více a více rozrůstat, otázkou však nyní zůstává, zdali se skutečně jedná o budoucí velkou sociální síť, anebo zdali za pár měsíců dojde k zániku.

Mastodon pro iOS stáhnete zde

Mastodon pro Android stáhnete zde

Na web Mastodon se přesunete klepnutím zde