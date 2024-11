Nejen iPady a Macy! Nové čipy M4 míří i do serverů Applu

Čipy M4 se Applu evidentně povedly natolik, že najdou uplatnění nejen v iPadech a Macích, ale i v jeho serverech. Tvrdí to alespoň zdroje asijského portálu Nikkei Asia, dle kterých si měl Apple nedávno sjednat u svého výrobního partnera Foxconn výrobu dalších serverů pro provoz Apple Intelligence, jejichž srdcem mají být právě čipy M4, případně jejich vyšší verze.

Doposud spoléhal Apple u svých AI serverů na čipy M2 Ultra, které si svou premiéru odbyly loni na červnové WWDC. Jelikož jsou však již výkonnostně překonané právě rodinou čipů M4, dává z pohledu Applu smysl je takříkajíc hodit přes palubu a nahradit je právě čipy M4. Zda se bude jednat o plnohodnotnou náhradu, kdy Apple čipy M2 Ultra ve stávajících serverech nahradí čipy M4, nebo začne „jen“ u nových serverů využívat namísto M2 Ultra čipy M4 není nicméně v tuto chvíli jasné. Co však jasné je, je to, že si Apple potřebuje zajistit co nejvíce výpočetního výkonu pro provoz Apple Intelligence, jelikož již zanedlouho jí chce spustit v dalších jazykových mutacích, čímž přiláká další uživatele.

Pokud se pak ptáte na to, proč je třeba zajišťovat výkonné AI servery, když Apple prezentoval Apple Intelligence jako systém běžící na zařízení, je to proto, že ve skutečnosti jen jednodušší úlohy dokáže zprocesovat iPhone, iPad či Mac svým hardwarem. Úlohy náročnější na výkon spoléhají právě na servery Applu, ke kterým se připojí skrze soukromý kanál, aby neohrozily bezpečnost uživatelů. Právě pro tyto případy vytvořil Apple technologii Private Cloud Compute, o které tvrdí, že data, která skrze ní „tečou“, nejsou nikdy ukládána ani sdílena se společností.