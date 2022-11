Mé dojmy z Always-on displeje iPhonu 14 Pro po dvou měsících používání

Dnes jsou to přesně dva měsíce od chvíle, kdy jsem vyměnil svůj iPhone 13 Pro Max za iPhone 14 Pro a ten následně začal využívat coby můj primární telefon. Jelikož s nám mám tedy již něco málo odžito, myslím si, že se právě při dnešním dvouměsíčním „výročí“ sluší v krátkosti zhodnotit jednu z jeho nejvýraznějších novinek – tedy Always-on displej. Ten totiž prakticky od svého představení vzbuzuje mezi jablíčkáři svým způsobem kontroverze, jelikož je zkrátka jiný než Always-on, na který jsme zvyklí z Androidů. Jak tedy na člověka tento prvek po dvou měsících každodenního používání působí?

Hned na úvod se vám musím přiznat, že jsem ještě před pár lety neviděl na Always-on vlastně nic moc užitečného, protože mi tak nějak nevadilo si pro každou kontrolu notifikace či času telefon rozsvítit. Když jsem si jej však poprvé pořádně „ohmatal“ na Apple Watch, pochopil jsem, že neustálé zobrazení času i jiných prvků má zkrátka smysl a přestože se nejedná o žádnou revoluci, je díky němu využívání daného produktu rázem příjemnější, protože je de facto o jeden úkon – tedy rozsvícení displeje – rychlejší. Když se proto začaly objevovat v souvislosti s iPhony 14 Pro již víceméně potvrzené spekulace ohledně toho, že se Always-on dočkáme, byl jsem opravdu rád, protože jsem věřil, že využitelnost bude taková, na jakou jsem zvyklý ze svých Apple Watch.

Má očekávání se zcela upřímně řečeno naplnila jen částečně. Pojetí Always-on u iPhonů 14 Pro je totiž sice na jednu stranu neuvěřitelně designově povedené, na stranu druhou se však ve své podstatě vlastně o plnohodnotný Always-on nejedná. Ten byl totiž doposud vnímán jako černá obrazovka s pár výraznými prvky zobrazovanými v minimální obnovovací frekvenci displeje, aby byla výdrž baterie co možná nejméně poznamenaná a zároveň aby dané prvky nebyly při zamčené obrazovce rušivé. Realita je nicméně taková, že pokud si nastavíte na tapetu třeba fotku, jak to mám i já, i po dobrých dvou měsících bude do jisté míry nezvyk vidět jí neustále zobrazenou, byť ve ztmaveném formátu. Člověka to nutí občas intuitivně telefon znovu zamknout, protože si neuvědomí, že takto má vlastně Always-on jako takový fungovat. Ano, šlo by to vyřešit černou tapetou na lock screen a jinou pak na pozadí domovské obrazovky, ale to mi jako vyloženě dobré řešení nepřijde.

Co mě na Always-on dále tak trochu štve, je to, jak výrazný je. Ne, že by vyloženě svítil, ale určitě si dokážu představit, že by byl jas displeje ještě o něco nižší a tím by se tak šetřila energie v baterce. Zejména ráno, když se mi vypne režim spánku, totiž záře z nočního stolku při zatažených žaluziích není vyloženě ideální. Možnost redukce by tu tedy dle mého rozhodně byla na místě. A zcela upřímně, na místě by dle mého bylo i určité vyladění mušek, které se Applu stále vychytat nepodařilo. Na mysli mám třeba to, že se mi telefon čas od času extrémně rychle zamkne (nebo přepne do Always-on), přestože na něm třeba zrovna něco čtu a text si neustále posouvám (tedy není možné, aby statický displej zaktivoval Always-on). Občas zase třeba zahaprují widgety a jindy moc nerozumím tomu, proč telefon zcela zhasne, když u něj jsem, mám zaktivovaný Always-on a na ruce Apple Watch, které by mu měly dávat neustále echo o tom, kdy může a kdy naopak nemůže zcela ztmavnout.

Ač mohou vyznít předešlé řádky poměrně kriticky, musím říci, že pozitiva nad negativy převažují. Tím hlavním pozitivem Always-on v mých očích je však ve výsledku „jen“ to, co jsem psal už v úvodu v souvislosti s Apple Watch. Zkrátka a dobře, díky tomu, že mi na displeji neustále svítí určité informace je člověk osvobozen o nutnost probouzet telefon, protože vše vidi „na první dobrou“. Osobně mám telefon při práci připnutý k magnetickému stojánku vedle mého počítače a je super, když mám právě díky Always-on možnost vidět například příchozí notifikace bez toho, aby se mi displej zcela rozsvěcoval, či vidím neustále díky widgetům stav věcí, které vidět chci – tedy třeba vlhkost v bytě, teplotu venku a tak podobně. Jinými slovy, iPhone se pro mě díky Always-on stal do jisté míry jakýmsi pohotovostním displejem k mému Macu, na který stačí bez jakékoliv další aktivity mrknout a hned vím, co a jak.

Co se pak týče výdrže baterie, jelikož jsem přecházel z modelu Max na klasický 6,1″ telefon, samozřejmě jsem si pohoršil. Jedním dechem ale musím dodat, že absolutně nepociťuji to, že bych na tom byl z hlediska výdrže nějak špatně a to mám Always-on zapnutý od prvního dne, co iPhone 14 Pro používám. Strachovat se tedy o to, že vám baterii vysosá rychlostí světla je dle mého názoru zcela bezpředmětné, protože jeho energetická náročnost je ve srovnání s jinými úkony vcelku zanedbatelná. A kdyby vás přeci jen Always-on štval, stačí jej vypnout a je po problému.

Kdybych tedy měl po dvou měsících používání Always-on v krátkosti zhodnotit, řekl bych o něm, že se jedná o povedený, byť v lecčem možná trochu „odfláknutý“ prvek, který dokáže uživatelský komfort jistojistě pozvednout. Pokud se jej pak Apple do budoucna rozhodne více otevřít nejrůznějším přizpůsobením – ať už ve formě snížení jasu či snažšího nastavení černé -, pak si myslím, že si už skutečně nebude na co stěžovat. A pokud přeci jen někdo důvody najde, deaktivaci mu nikdo nikdy nesebere.