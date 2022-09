Apple mě cenou nových iPhonů donutil k přechodu z Maxe na klasickou velikost. Tohle jsou mé prvotní pocity

Přiznám se, že když jsem po Keynote odhalující nové iPhony 14 (Pro) zamířil do českého Apple Online Storu, abych si prohlédl ceny, které u nás pro tento rok kalifornský gigant nasadil, udělalo se mi tak trochu nevolno. iPhony 14 za mě totiž žádnou velkou revoluci nepřináší a proto se mi velmi těžko zpracovávalo poměrně markantní navýšení jejich cen nejen u nás, ale i v mnoha dalších státech světa, zejména pak těch evropských. Ano, samozřejmě vím, jaká je v současnosti ve světě ekonomická situace a že Apple nezdražoval kvůli novinkám v iPhonech, ale drtivé inflaci ale upřímně řečeno, to mě jakožto koncového zákazníka vlastně moc nezajímá. Zkrátka a dobře, logicky chci mít nový iPhone co nejlevněji to jde bez ohledu na to, co se zrovna všude kolem děje. Ano, vím, je to do jisté míry pokrytecké, ale nebojím se, že bych podobný názor měl sám. A přesně z tohoto důvodu jsem začal přemýšlet nad tím, zda pro mě má dříve jasná volba ve formě iPhonu 14 Pro Max s 256GB úložiště smysl.

Jak jsem již psal v úvodu, letošní iPhony mě úplně neoslovily, ale protože vím, že o nich budu intenzivně minimálně dalších 12 měsíců psát pro náš magazín a zároveň jsem stále chtě-nechtě fanouškem Applu, pořídit jsem si nějaký ten model chtěl, přičemž dřívější volba byla vzít stejnou konfiguraci, kterou jsem používal v případě řady 13 – tedy 13 Pro Max 256GB. Když jsem však viděl, že za tuto konfiguraci bych Applu měl zaplatit u 14 Pro Max 40490 Kč, přišlo mi to už jednoduše přes čáru a vzal jsem tedy raději “jen” 6,1” 14 Pro 256GB vycházející na 36990 Kč – tedy o 3500 Kč levněji. Ano, až taková sleva to není, ale 40000 Kč za telefon už je v mých očích zkrátka zvěrstvo a za ušetřené peníze snad radši vyrazím s přítelkyní na pár hezkých večeří – tím spíš, když kromě velikosti telefonu a výdrži baterie nepřijdu ve výsledku o nic víc díky shodným technickým specifikacím modelů 14 Pro a 14 Pro Max. Tedy alespoň to jsem si myslel.

Když jsem loni přecházel z XS na 13 Pro Max, velikostně mi tento telefon extrémně sedl a já se po jeho pořízení tak trochu zařekl, že menší už chtít nebudu, protože se mi na Maxovi skvěle píše (a to kolikrát i přímo obsah na tento web), má vynikající výdrž, skvěle poslouží jakožto displej pro sledování videí, autonavigaci a tak podobně. Zkrátka a dobře, ve velkém telefonu jsem viděl samé klady a zápory ve formě vyšší hmotnosti či menší kompaktnosti jsem si tak nějak neuvědomoval či je spíš nepociťoval. A o to zajímavější byl můj nynější návrat na 14 Pro – tedy o 0,6” menší telefon. Když jsem jej poprvé chytil do ruky a následně začal aktivně používat, byl jsem s trochou nadsázky u vytržení z toho, jak lehký je a jak hezky se s ním manipuluje, jak perfektně se vleze do kapsy a zkrátka moc toho z tohoto úhlu pohledu nabízí oproti obřímu 13 Pro Max. Ruku v ruce s nadšením však přišly i první pochybnosti, zda jsem se rozhodl dobře, které souvisely zejména s komfortem psaní na softwarové klávesnici. Menší písmenka se totiž logicky hůře trefují a když má člověk “nakoukanou” větší klávesnici, ruce si na menší zvykají trochu ztuha, byť si po pár hodinách či dnech nakonec zvyknou bez problému.

Trochu horší to bylo s výdrží baterie, se kterou bojuji mírně doposud. Ne, že by mi 14 Pro vydržel podstatně méně než 13 Pro Max, ale s Maxem jsem byl nevím proč tak nějak klidnější, přestože jsem se dostával po celodenním používání na hodnoty třeba jen o 10 % baterie lepší než u nynějšího modelu. Právě těchto 10 % je však ve výsledku kolikrát otázkou života a smrti, respektive pak vybití či nevybití, takže na tuto věci si člověk přecházející z většího telefonu na menší chtě-nechtě bude muset zvyknout a co víc, přizpůsobit jí své používání telefonu. Na co se však zvyká ještě o něco hůř (tedy minimálně mě), je to, jak (moc) výrazným prvkem v displeji je Dynamic Island. Když totiž Apple loni u iPhonů 13 zmenšil výřez, byly to právě iPhony 13 Pro Max, u kterých byl tento upgrade díky jejich velikosti vidět nejvíce, jelikož byl zkrátka po bocích výřezu největší prostor. O to víc mě nyní nejspíš dráždí Dynamic Island, který je sice sám o sobě relativně malý, ale pro mě jakožto člověka, který měl “nakoukaný” výřez s obřím prostorem po jeho obou stranách je nyní dost zvláštní koukat na Dynamic Island a najednou po jeho bocích tolik místa nevidět. Mimochodem, právě Dynamic Island byl i de facto jedinou větší rozepří mezi mnou a kolegou Romanem využívajícím stále jednu velikost iPhonů, kdy zatímco já tvrdil, že mi přijde rušivý, on zas, že oproti výřezu se nic moc nezměnilo a tedy že je stejně (ne)rušivý jako prvky, na které jsme byli zvyklí doposud.

Co se týče ovladatelnosti telefonu jednou rukou a tak podobně, zde byste nejspíš čekali že řeknu, jak se mi s modelem 14 Pro funguje lépe, ale zcela upřímně musím říci, že až tak výrazný rozdíl nepociťuji. Jasně, manipulace jednou rukou je snadnější, ale telefon je sám o sobě docela velký a pokud tedy i vy přecházíte z většího na menší, nemá příliš smysl počítat s tím, že budete schopni vše řešit jednou rukou, jak jsme byli zvyklí dříve – tedy minimálně v případě, že přecházíte na 6,1” tak jako já.

Kdybych tedy měl po více než týdnu přechod ze 6,7” iPhonu 13 Pro Max na 6,1” iPhone 14 Pro z hlediska uživatelského komfortu zhodnotit, řekl bych, že se o chybu nejednalo, ale na druhou stranu bych asi ani neřekl, že jsem z menší velikosti vyloženě nadšený. Jak 6,1”, tak i 6,7” modely mají totiž něco do sebe a přesně díky tomu se obě velikosti těší mezi uživateli obrovské popularitě. Vždy je to však holt něco za něco a je jen na vás, jak moc je pro vás benefit daného modelu silným lákadlem či naopak prvkem, který jste ochotni obětovat třeba právě kvůli nesmyslné cenovce.

