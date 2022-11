5 věcí v macOS Ventura, které se Applu nepovedly

Operační systém macOS Ventura je pro obyčejné jablíčkáře k dispozici již pár týdnů, pro beta testery již samozřejmě několik dlouhých měsíců. Ať už spadáte do jakékoliv skupiny uživatelů, tak jste si již nyní zajisté macOS Ventura dostatečně osahali. Osobně tento systém testuji již od vydání jeho první vývojářské beta verze, tedy prakticky půl roku. Za tu dobu jsem si o macOS Ventura udělal obrázek a v tomto článku bych se chtěl konkrétně zaměřit na 5 věcí, které se Applu v tomto systému bohužel nepovedly. Mohlo by vás zajímat 5 nových bezpečnostních funkcí v macOS Ventura, které byste měli znát Mac Pavel Jelič 31. 10. 2022

Nastavení systému Pokud macOS Ventura využíváte, nejspíše vám je už nyní jasné, co bude první věcí, která se nepovedla – jedná se o Nastavení systému, které nahradilo původní Předvolby systému. Zbrusu nové Nastavení systému je kompletně přepracované a nabízí vzhled podobný aplikaci Nastavení v rámci iPadOS. Jakkoliv to může znít dobře, realita je přesně opačná. Nastavení systému je absolutně nepřehledné, nelogické, nepěkné, rozházené do mnoha zbytečných sekcí a takto bych mohl dál pokračovat. Neberte to špatně, systém macOS mám skutečně rád a doufal jsem, že si na Nastavení systému zvyknu. Vždy se sem tam objevila nějaká světlá chvilka, kdy jsem nějakou položku našel ihned, v naprosté většině případech k tomu ale musím použít vyhledávání, protože konkrétní předvolbu v tom zmatku prostě nejsem schopný najít. Za mě tedy v tomto případě rozhodně palec dolů, asi největší, a to jsem se opravdu snažil porozumět. Fotogalerie nastaveni-systemu-macos-ventura-1 nastaveni-systemu-macos-ventura-2 nastaveni-systemu-macos-ventura-3 nastaveni-systemu-macos-ventura-4 nastaveni-systemu-macos-ventura-5 nastaveni-systemu-macos-ventura-6 nastaveni-systemu-macos-ventura-7 nastaveni-systemu-macos-ventura-8 nastaveni-systemu-macos-ventura-9 nastaveni-systemu-macos-ventura-10 nastaveni-systemu-macos-ventura-11 nastaveni-systemu-macos-ventura-12 nastaveni-systemu-macos-ventura-13 nastaveni-systemu-macos-ventura-14 nastaveni-systemu-macos-ventura-15 nastaveni-systemu-macos-ventura-16 nastaveni-systemu-macos-ventura-17 Vstoupit do galerie

Stage Manager Druhým propadákem je v macOS Ventura funkce Stage Manager. Schválně jsem uvedl, že se jedná o propadá pouze v macOS Ventura, a nikoliv v iPadOS 16, kde je taktéž k dispozici – zde totiž funguje naopak velmi dobře. Hned na začátek je důležité zmínit, že uživatelé Maců jsou již po dobu několika dlouhých let v rámci macOS určitým způsobem pracovat a fungovat. Z toho důvodu je velmi složité je přesvědčit k tomu, aby Stage Manager vůbec vyzkoušeli a pokusili se ho využívat. Je jasné, že se najde hrstka jedinců, kteří Stage Manager v macOS využívat budou, ostatní mu ale buď vůbec nedají šanci, anebo ho vypnou pár sekund po zapnutí. Dle mého názoru se totiž jedná o omezený režim pro práci s vícero okny, u kterého nemáte Dock dole, ale nalevo, byť se samozřejmě nejedná o Dock, ale o sekci s naskládanými okny aplikací a plochami. Jak říkám, na iPadu se Stage Manager využívá dobře, jelikož přináší konečně pořádný multitasking, na Macu jej už ale máme prakticky od počátku a není potřeba další způsob.

Pohled na stůl Jednou z hlavních novinek macOS Ventura je rozhodně Fotoaparát v Kontinuitě. Jméno této funkce některým z vás možná mnoho neřekne, každopádně se jedná o využití iPhonu jakožto kamery a mikrofonu na Macu, a to drátově či klidně bezdrátově. Tato samotná novinka je opravdu neskutečně skvělá a užitečná, a pokud máte iPhone 11 a novější, tak můžete využít také funkce Pohled na stůl, která je součástí. Ta využívá ultra-širokoúhlou kameru k zachycení pohledu na stůl bez nutnosti pohnutí s jablečným telefonem. Umělá inteligence se pak stará o vylepšení záznamu, aby nebyl tak zdeformovaný, když je zabírán okrajem objektivu. V praxi však Pohled na stůl reálně úplně využitelný není, jelikož se zkreslení stále velmi zřetelné a často až strašidelné. Pořád se tedy vyplatí iPhone přesunout nad sebe, třeba na poličku, a pohled na stůl snímat klasicky. Možná se ale dočkáme nějakého vylepšení, které zajistí lepší kvalitu záznamu. Mohlo by vás zajímat 6 tipů pro Fotoaparát v Kontinuitě z macOS Ventura, které musíte znát iPhone Pavel Jelič 29. 10. 2022

Nedoladěnost a chyby Mluvím o tom v posledních letech každý rok, mluvit o tom budu i teď. I přesto, že letos nějaké extra zásadní problémy v macOS Ventura nemám, tak jsou pořád přítomny chyby a bugy, které znepříjemňují využívání systému. A z vlastní zkušenosti tak nějak vím, že se jedná o chybky, které nebudou opraveny tak rychle – prostě to tuším vzhledem k minulým verzím macOS. Úplně nejvíce mě vyloženě „vytáčí“ Safari, kde mám od počátku testování problémy s přesouváním panelů z jednoho monitor na druhý. Většinou totiž dochází k jakémusi zádrhelu, kdy se panel grafiky přesune, ale zůstane aktivní jen na původním monitoru, a pokud jej zavřu, zavře se i na monitoru druhém. Chybu jsem nahlašoval několikrát, bohužel stále není vyřešená. Zkrátka a jednoduše, zase se budu opakovat, ale Apple by udělal stokrát lépe, kdyby nevydával nové systémy každý rok, ale co dva roky. Jednak by dokázal vyladit všechny chyby, a jednak bychom nemuseli čekat na některé funkce, které sice byly představeny, ale zatím v systému nejsou. Mohlo by vás zajímat 5 nejčastějších problémů v macOS Ventura a jak je vyřešit Mac Pavel Jelič 11. 11. 2022