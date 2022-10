5 nových bezpečnostních funkcí v macOS Ventura, které byste měli znát

Před několika dny Apple konečně vydal nový macOS Ventura pro veřejnost. Museli jsme si na něj počkat, jelikož jeho vydání bylo bohužel odloženo, a to společně s iPadOS 16. Pokud však vlastníte podporovaný Mac z roku 2017 a novější, tak už se můžete pustit do aktualizace. Novinek je v macOS Ventura k dispozici opravdu mnoho a rozhodně stojí za to – na našem magazínu se jim postupně věnujeme (a věnovat budeme), abyste je mohli využívat naplno. V tomto článku se konkrétně zaměříme na 5 nových bezpečnostních funkcí, které v macOS Ventura přibyly.