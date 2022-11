5 nejčastějších problémů v macOS Ventura a jak je vyřešit

Jedním z nejčastějších problémů, se kterým se mnoho uživatelů potýká po instalaci nového macOS, je nefunkční kopírování. To se projevuje jednoduše tak, že se na Macu pokusíte klávesovou zkratkou či klasicky v rozhraní cokoliv zkopírovat, avšak následně nedojde k vložení obsahu. Naštěstí jde ale tento problém relativně rychle vyřešit, abyste opět mohli funkci kopírovat a vložit využívat naplno. Stačí otevřít nativní aplikaci Monitor aktivity, kde se nahoře přepněte do sekce CPU, a poté pomocí vyhledávacího pole napravo vyhledejte proces pboard. Jakmile tak učiníte, proces klepnutím označte, následně stiskněte tlačítko s ikonou křížku nahoře a potvrďte ukončení klepnutím na Vynutit ukončení.

Dalším problémem, se kterým se v macOS Ventura můžete setkat, je nemožnost vyhledání a tím pádem i stažení a instalace nové aktualizace. S tímto se můžete setkat jak při vyhledávání aktualizace pro veřejnost, tak i při vyhledávání nových beta verzí. I tento problém lze však jednoduše vyřešit. Prvně na Macu otevřete aplikaci Terminál, do kterého pak vložte příkaz, který přikládám níže. Následně příkaz klávesou Enter potvrďte, zadejte heslo k administrátorskému účtu a následně Terminál zavřete. Pak už jen stačí přejít do  → Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru , kde se již aktualizace objeví.

Jestliže nemáte s vyhledáváním aktualizace problém, popřípadě pokud jste ho zrovna vyřešili, tak se můžete v rámci aktualizačního prostřední setkat s problém jiným. Ten se konkrétně týká velikosti aktualizace a nedostatku místa v úložišti. Rozhraní vám totiž může napsat, že pro stažení a instalaci aktualizace nemáte dostatek místa v úložišti, a to i přesto, že máte. Je však důležité zmínit, že pro instalaci aktualizace je ve skutečnosti nutné mít v úložišti dvojnásobek volného místa, než kolik samotná aktualizace zabírá. Má-li tedy aktualizační balíček například 15 GB, znamená to, že v úložišti musíte mít zhruba alespoň 30 GB, jinak stažení nebude možné. S uvolněním místa v úložišti vám pomůže článek, který přikládám níže.

Zaseknutí oznámení

Dalším problémem, který se hojně v macOS Ventura objevuje, je zasekávání oznámení. To se konkrétně projevuje tak, že vám přijde nějaké oznámení, které by po krátké době mělo zmizet, ale ve skutečnosti se vpravo nahoře zasekne a nejde ho ani skrýt, ani ukončit, a pokud po něm přejedete kurzorem, změní se na načítací kolečko. I tento problém lze však jednoduše a rychle vyřešit. Stačí otevřít nativní aplikaci Monitor aktivity, kde se nahoře přepněte do sekce CPU, a poté pomocí vyhledávacího pole napravo vyhledejte proces Oznamovací centrum. Tímto se objeví neodpovídající proces, který klepnutím označte, následně stiskněte tlačítko s ikonou křížku nahoře a potvrďte ukončení procesu klepnutím na Vynutit ukončení.