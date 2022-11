5 důvodů, proč je Nastavení systému v macOS Ventura tak strašně špatné

Milované Předvolby systému se v rámci macOS Ventura dočkaly kompletního přepracování. Byly přejmenovány na Nastavení systému a Apple se nimi snaží co nejvíce přiblížit vzhledu aplikace Nastavení, kterou najdeme v iOS a iPadOS 16. Kalifornský gigant však za tuto velkou změnu schytal lavinu kritiky – a upřímně se není čemu divit. Osobně využívám macOS Ventura již od první beta verze, tedy bezmála půlrok v kuse každý den, a stále jsem si na nové Nastavení systému zvykl, a to jsem se opravdu snažil. Nyní už jsem veškeré snahy o zvyknutí si zahodil a nejspíše už se nikdy nebudu v předvolbách a nastaveních mého Macu orientovat tak dobře, jako kdysi. Proč je vlastně nové Nastavení systému tak špatné? V tomto článku se podíváme na 5 důvodů. Mohlo by vás zajímat 5 nových bezpečnostních funkcí v macOS Ventura, které byste měli znát Mac Pavel Jelič 31. 10. 2022

Nelogické skupiny Hned na začátek bych se chtěl věnovat tomu, jakým způsobem jsou rozdělená jednotlivá nastavení ve skupinách. Zatímco ve starších verzích macOS jsme v Předvolbách systému měli malý počet skupin, tak v novém macOS Ventura jich je o mnoho více. Už tohle samo o sobě je problém, jelikož se musíte ve všech skupinách prohrabávat. Hlavním problémem je ale to, že jsou tyto skupiny prostě vytvořeny zcela nelogicky a snad nikdy pod jejich názvem nenajdete to, co si myslíte. Kdyby Apple zachoval původní skupiny, udělal by o mnoho lépe. Předvolby systému ze starších verzí macOS:

Špatné umístění položek Kdyby nedávalo smysl jenom seskupení předvoleb a nastavení, nejspíše by to nebyl takový problém. Jenže ono nedává ani smysl samotné umístění položek v těchto skupinách. Příkladem může být například možnost pro změnu výchozího prohlížeče, která se nachází ve skupině Plocha a Dock. Jinak je nutné zmínit, že se tohle netýká klasických předvoleb, ale spíše těch více pokročilých, které se často nachází schované pod další sekcí, v dalším tlačítku, nepochopitelně v ikoně ⓘ. Některé předvolby by si pak zasloužily být viditelné ihned, jiné zase přesně naopak mohou být spíše skryté – prostě někdo nepřemýšlel a udělal věci naopak.

Nahoru a dolů Další věc, kterou opravdu nemůžu vystát, je nutnost neustálého přejíždění nahoru a dolů, tedy vertikálního scrollování. Zatímco ve starších verzích macOS se nikde scrollovat nemuselo, tak v novém macOS Ventura je nutné scrollovat všude tam, kde je k dispozici více předvoleb. Velmi jednoduše tak při hledání toho správného nastavení ztratíte přehled. Vyřešit by to šlo jednoduše tak, že by Apple některé funkce více „zabalil“ a uživatelům dával na výběr v rámci rozbalovacího menu. Bohužel, těch se Apple v novém Nastavení systému skoro kompletně zbavil, takže jsou všechny možnosti roztahané a většina skupin je tak odshora dolů dlouhá jako čtrnáct dní.

Všude jenom tlačítka Jak už jsem zmínil, tak se Apple u Nastavení systému snažil inspirovat u aplikace Nastavení z iOS a iPadOS. Jedním z hlavních prvků, který se tak dočkal převedení, jsou tlačítka, která nahradila zaškrtávací boxy. Avšak vzhledem k tomu, že je Mac počítač a nemá dotykovou obrazovku, mi tohle opět nedává žádný smysl – tlačítka, potažmo přepínače, skutečně chápu u jablečných zařízení s dotykovým displejem. Navíc k tomu, popis každé předvolby je zarovnán nalevo a samotné tlačítko se nachází úplně napravo, tudíž přes celou šířku sloupce. Z toho důvodu je velmi těžké se zorientovat a zjistit, jestli skutečně máte v plánu (de)aktivovat konkrétní funkci. Fotogalerie tlacitka-macos-ventura-nastaveni-systemu-1 tlacitka-macos-ventura-nastaveni-systemu-2 tlacitka-macos-ventura-nastaveni-systemu-3 tlacitka-macos-ventura-nastaveni-systemu-4 tlacitka-macos-ventura-nastaveni-systemu-5 tlacitka-macos-ventura-nastaveni-systemu-6 tlacitka-macos-ventura-nastaveni-systemu-7 Vstoupit do galerie