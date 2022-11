Co se s Applem děje? Po šéfdesignérce jej náhle opouští i šéfky Apple Online Storu a informačních systémů

Není tomu tak dávno, co technologický svět zaskočila zpráva o náhlém konci šéfdesignérky aplu Evans Hankley, který nahradila v této funkci legendárního Jonyho Iva, a už tu máme další podobně nepříjemné zprávy. Agentura Bloomberg totiž informovala o tom, že z Applu odchází další dvě vysoce postavené manažerky zodpovědné za provoz Apple Online Storu a Informačních systémů.

Řady Applu se rozhodly nezávisle na sobě opustit konkrétně Anna Matthiasson, která vedla právě Apple Online Store, spolu s Mary Demby, vedoucí informačních systémů Applu. Obě přitom zodpovídaly přímo šéfovi Applu Timu Cookovi, což svědčí o tom, jak vysoko postavené byly. Zatímco o odchodu první zmiňované viceprezidentky se neví absolutně nic, v souvislosti s druhou se hovoří o odchodu do důchodu, byť i to je do jisté míry zvláštní vzhledem k načasování a odlivu dalších členů vedení společnosti. Nedá se nicméně očekávat, že by se Apple k celé záležitosti jakkoliv konkrétněji vyjádřil a ani to, že se dozvíme bližší informace od samotných viceprezidentek. Nezbývá tedy nic jiného než věřit, že odliv tří takto důležitých manažerek v krátkém časovém horizontu Apple negativně nepoznamená.