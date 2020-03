Zásoby dochází. Apple začal kusově omezovat nákupy na Online Storu

Zdá se, že nedostatek skladových zásob Apple produktů, před kterým v uplynulých měsících intenzivně varovali mnozí analytici, je za dveřmi. Apple totiž v tichosti zavedl na svém Online Storu kusová omezení pro nákupy většiny jeho produktů. Pokud byste si tedy teď od něj chtěli zakoupit například tři a více stejných iPhonů, máte smůlu.

Kusové omezení při nákupu produktů zavedl Apple v průběhu tohoto týdne po celém světě. Týká se všech iPhonů v jeho nabídce, dále iPadů Pro, Maců mini a MacBooků Air, přičemž u počítačů je limit omezen nikoliv na dva kusy na osobu, ale na pět kusů na osobu. Zbylé produkty jsou zatím k dispozici i ve větším množství a tudíž je nemá Apple problém prodávat po více kusech i jednotlivcům. Jak dlouho bude tento stav trvat si nicméně nyní odhadovat netroufáme.

Omezení nákupu většího počtu stejných produktů lze zatím vnímat jen jako předběžné preventivní opatření, které má za cíl zamezit možnému úplnému vyčerpání skladových zásob. Jinými slovy – obavy z toho, že by iPhony mohly v horizontu několika týdnů Applu úplně dojít jsou vcelku zbytečné. Podobná opatření se totiž zpravidla zavádí relativně dlouho s předstihem možného problému a prodejci tak dávají více času na řešení potencionální skladové krize. Tu však Apple s trochou štěstí řešit nebude, jelikož se čínské fabriky na jeho produkty začínají pomalu rozjíždět. Díky tomu se tak snad začne již brzy doskladňovat a potenciální problémy s dostupností zaniknou. A co víc – prázdné sklady Applu by neznamenaly, že nejsou jeho produkty dostupné nikde. Skladové zásoby obchodníků třetích stran jsou totiž dle našich informací poměrně dobré.