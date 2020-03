Nepoučitelný Apple. V nových MacBoocích Air najdete opět mizernou webkameru

Včera představenými MacBook Air (2020) Apple leckoho velmi potěšil. Novinky se totiž dočkaly nasazení spolehlivé klávesnice Magic Keyboard, která nahradila nepříliš povedenou motýlkovou verzi. Kromě toho zdvojnásobil Apple u základní konfigurace úložiště a celé řadě pak vnukl výkonnější procesor, díky čemuž se stal počítač vhodnějším na mnohem víc věcí. Třešničkou na dortu je pak cena, která v Česku začíná na příjemných 29 990 korunách. Zdánlivě dokonalý stroj však přeci jen jednu vadu na kráse má – webkameru.

Je to trochu paradox. Za kvalitu webkamer MacBooků je Apple v posledních letech lynčován prakticky permanentně, ale stejně si z této kritiky absolutně nic nedělá a všude tlačí svojí FaceTime HD kamerku. Výjimku neudělal dokonce ani u 16” MacBooku Pro cílícího na profesionální uživatele, kteří by si kvalitnější kameru určitě zasloužili – tím spíš, když jim šel Apple na ruku výrazným zkvalitněním interních reproduktorů, mikrofonů, ale i oddělením tlačítka Escape z Touch Baru a jeho navrácením do fyzické podoby. Právě tento stroj spustil jednu z nejsilnějších lavin odporu FaceTime HD kamerky, což mnohé uživatele vedlo k přesvědčení, že se Apple konečně umoudří a nové MacBooky začne osazovat kvalitnějšími prvky. Opak je však pravdou. Technické specifikace nového MacBooku Air totiž jasně říkají, že se na poli webkamerek žádná evoluce nekoná a uživatelé si tak budou muset znovu vystačit s FaceTime HD, jejíž kvality jsou nevalné.

Jak už bylo zmíněno výše, nový MacBook Air začíná v České republice na 29 990 korunách. Za tuto cenu uživatelé dostanou počítač s 1,1GHz dvoujádrovým procesorem Intel Core i3 desáté generace s Turbo Boostem až 3,2 GHz, grafikou Intel Iris Plus, 8 GB RAM paměti, 256 GB SSD diskem, dvěma Thunderbolt 3 porty, Touch ID a samozřejmě Magic Keyboard. Co se týče barev, Apple vsadil stejně jako v případě iPadů Pro 2020 na jistotu a novinku nabízí v osvědčených odstínech vesmírně šedé, zlaté a stříbrné. Pokud se pro jeho objednání rozhodnete dnes, Apple vám jej dodá mezi 8. až 17. dubnem.