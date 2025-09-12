Apple vypnul Online Store, připravuje jej na start předobjednávek iPhonů 17 (Pro) a Air

Na dnešní den – tedy pátek 12. září – si Apple naplánoval spuštění předobjednávek iPhonů 17 a 17 Pro, potažmo iPhonů Air a dalších novinek. A právě na tuto „akci“ se začal technicky před malou chvílí připravovat, jelikož z jeho Online Storu v současnosti nic nenakoupíte. Je totiž jako již tradičně vypnutý a tak to zůstane zřejmě až do dnešního odpoledne.
Fotogalerie
Vypnutí Online Storu před spuštěním předobjednávek není rozhodně nic neobvyklého. Apple si takto zpravidla vše dokonale dopřipraví a zkontroluje, aby po spuštění předobjednávek nedošlo k žádným problémům, které by je jakkoliv znepříjemnily. Přeci jen, s ohledem na obrovskou sledovanost všech jeho produktů by byl jakýkoliv problém s předobjednávkovým systémem ihned propírán médii po celém světě a na Apple by tím pádem nevrhal vůbec dobré světlo, byť by se jednalo třeba o naprostou banalitu.
Fotogalerie #2
Oficiální start předobjednávek neproběhne dnes ve 14:00 jen u Applu, ale i u všech autorizovaných prodejců. Pokud tedy nemáte k objednávkám přímo u Applu důvěru, můžete se spolehnout na ně.
iPhone 17 (Pro) půjde předobjednat zde