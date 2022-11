Gucci přichází s obalem na iPhone za 20 000Kč a obalem na AirTag pro psa za 5000Kč

Čas od času se na LsA díváme na to, co si světoznámé módní domy připravily jako příslušenství pro naše oblíbené produkty od Applu. Tentokrát je tu Gucci a jeho obal na telefon a pouzdro na AirTag pro psa nebo kočku. Pojďme se podívat na to, za co si Gucci účtuje 25 000 Kč.

Obal na iPhone, respektive jakýkoli smartphone vznikl v rámci kolekce Gucci x Adidas, ve které spolupracuje módní dům Gucci se sportovní značkou Adidas a propojuje ikonické modely obou značek. Za obal, který je k dispozici ve třech barevných variantách, si Gucci účtuje 830€, tedy něco přes 20 tisíc korun. Na druhou stranu je možné tento obal vnímat spíše jako miniaturní kabelku, než pouze jako obal na telefon.

Pokud milujete svého pejska, pak je AirTag celkem zajímavá možnost, jak jej alespoň částečně ohlídat. Pokud je navíc váš pejsek stylový jako vy, pak je jasné, že má vodítko a obojek od Gucci a uznejte sami, dát na takové kousky obal pro AirTag od jiné značky, by byl doslova hřích. Proto Gucci přichází s řadou obalů pro AirTag, které jsou kompatibilní s psím obojkem. Variant je spousta od klasického Gucci Supreme, přes Herbarium až po růžovou, pro fenky. Každopádně cena za každý z těchto obalů je mezi 4000 až 5000Kč.