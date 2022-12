Gucci představilo obal na sluchátka Beats za 70 000 Kč

Vždy, když už si myslím, že mě svět high fashion nedokáže ničím překvapit, co se absurdity cen některých produktů týká, objeví se něco nového. Tentokrát se jedná o produkt s názvem Padlock Case for Beats headphones od společnosti Gucci. Jak správně tušíte, jedná se o obal na sluchátka Beats by Dre. Nejdražší sluchátka Beats přitom Apple prodává za 9 990 Kč a tak byste si řekli, že i ve světě high fashion budou platit jistá pravidla a cena za obal bude například dvojnásobně překračovat cenu samotného produktu.

Nenechte se však vysmát. Gucci totiž nabízí tento obal za cenu 2900€, tedy za více než 70 000 Kč, což 7x převyšuje cenu samotných sluchátek. Pokud tedy mlujete GG Supreme canvas, ze kterého je obal vyrobený, musíte si připravit v tomto případě 70 000 Kč. Cena je poměrně směšná už jen z toho důvodu, že za stejnou nebo dokonce nižší cenu prodává Gucci velké cestovní kufry, taktéž z tohoto materiálu.