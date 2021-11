Xbox oslaví 20 let ve velkém stylu. Pokud nemáte hluboko do kapsy, můžete s Xboxem oslavit ono výročí v limitované edici se značkou Gucci, se kterou se Xbox pro tyto účely spojil. Za 10 tisíc dolarů dostanete konzoli s texturou, dva ovladače, předplatné Xbox Pass Ultimate a stylový kufřík. K dispozici bude pouze 100 kusů, a to od 17. listopadu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem