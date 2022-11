Gucci začalo prodávat krabičku na Apple Watch za 60 000Kč

Pokud rádi cestujete a během letu ve vašem soukromém vrtulníku máte raději na zápěsti Patek Philippe, pak své Apple Watch patrně máte někde mezi zavazadly a použijete je až druhý den, kdy si půjdete ráno zaběhat. No a právě v této situaci musíte uznat sami, že se nehodí mít hodinky jen tak někde pohozené v kufru. Na to myslel i módní dům Gucci a připravil produkt s názvem Padlock case for Apple Watch. Jedná se o krabičku pro Apple Watch s cenou 2500€, tedy lehce přes 60 000Kč, ve které se budou mít vaše hodinky jako v bavlnce. Zatímco odepnete pásek a ten dáte do připraveného místa, samotné hodinky a nabíječku pak dáte do dalších přihrádek a můžete cestovat pohodlně a stylově nejen vy, ale i vaše Appel Watch.

Na první pohled se může zdát úsměvné prodávat krabičku na Apple Watch, která svoji cenou čtyřnásobně přesahuje cenu průměrných Apple Watch. Na druhou stranu jako vždy je potřeba pamatovat na to, že pokud někdo přijede v Bugatti za 3 miliony Euro a chce si udělat radost nějakou věcí od Gucci, pak je pro něj položka 2500€ výrazně nižší, než je pro běžného člověka 2500Kč. Gucci moc dobře ví, že se podobné věci prodávají a že mají na trhu úspěch a právě proto podobné věci nabízí a vydělává na nich miliardy ročně.