Gucci Arcade: zabíjte nudu osmi mini hrami, které jsou zdarma

Apple Arcade zná zřejmě každý, kdo na tento článek zavítá, ovšem znáte také Gucci Arcade? Řeč je o prozatím osmi zábavných hrách, které jsou inspirované produkty společnosti Gucci a které si můžete zdarma zahrát ve svém prohlížeči a to ať už na počítači, smartphonu nebo tabletu. Jedná se o hříčky, které můžete kdykoli spustit, pár minut se u nich zabavit a opět je vypnout, navíc bez nutnosti něco stahovat nebo instalovat. Pokud tedy zrovna čekáte v čekárně, vaše dítě se nudí na zadním sedadle auta nebo si jen chcete zpříjemnit nějakou dlouhou chvíli, rozhodně vyzkoušejte Gucci Arcade.

Názvy her jako je Gucci Ladybug, Gucci Conga Master, Gucci Grove, Gucci Bloom, Gucci Mascara Hunt, Gucci Surf, Gucci Lips nebo GG Psychedelic, vám toho zřejmě příliš neřeknou, ale nic vám nebrání v tom, je rychle a zdarma vyzkoušet. Vždy se jedná o jednoduchou hříčku, kterou dokážete ovládat jedním nebo dvěma prsty, případně klávesnicí nebo myší a vždy jsou do ni nějakým způsobem zapojeny produkty Gucci, případně i nějaké to ekologické cítění. Například ve hře Gucci Surf se musíte vyhýbat mořským živočichům a naopak sbírat z moře vše, co do něj nepatří.