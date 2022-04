Apple vydal v tichosti nový firmware pro AirTag, aktualizace se brzy dočká rovněž Studio Display

Před pár hodinami vypustil Apple novou verzi firmwaru pro svůj lokalizátor AirTag. Ta nese označení 1.0.391 s tím, že číslo buildu je pak 1A301. Jelikož je instalace firmwaru zautomatizovaná a nejsou k ní k dispozici žádné poznámky, je v tuto chvíli otázkou, co přesně by mohla novinka přinést. Pravděpodobně se ale bude jednat jen o snahu opravit nějaké chybky, které mohly funkčnost předešlé verze ovlivňovat a tedy mohly ve výsledku celkovou kvalitu produktu snižovat. Je proto fajn vidět, že Apple i na takto levný produkt myslí a snaží se jej mít z hlediska softwaru co možná nejlepší.

Spolu s firmwarem pro AirTag vypustil Apple včera i nový beta firmware pro Apple Studio Display, který se do něj nainstaluje automaticky a který by u něj měl opravovat například nekvalitní obraz z webkamery. Je nicméně třeba znovu zopakovat, že se jedná jen o betu a je tedy pravděpodobné, že konečný výsledek bude v porovnání s nynější verzí bety o poznání lepší.