5 nevydaných funkcí z iOS 16, kterých se dočkáme ještě do konce roku

První veřejné verze iOS 16 jsme se dočkali již před několika dlouhými týdny. Včera pak Apple vydal velkou aktualizaci tohoto systému v podobě iOS 16.1, a to po boku odložených systémů iPadOS 16 a macOS Ventura. I nadále však nejsou v těchto zmíněných systémech k dispozici veškeré novinky a vychytávky, které Apple uvedl při představení. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 doposud nevydaných funkcí z iOS 16, kterých se však dočkáme do konce letošního roku.

Jednou z nejočekávanějších novinek je rozhodně aplikace Freeform. Pokud jste ji nepostřehli, popřípadě pokud už si ji nepamatujete, tak se svým způsobem jedná o nekonečnou digitální tabuli, na které můžete spolupracovat s vícero uživateli. Do této tabule pak každý účastník bude schopen zvlášť přispívat, a to nejen textem a kresbami, ale i dokumenty a dalšími přílohami, obrázky apod. Pokud tedy někdy v budoucnu budete potřebovat v práci či v nějakém týmu takovou digitální tabuli, budete moci sáhnout po Freeform, které se dočkáme ještě letos. Skvělé na tom je, že se každý účastník může nacházet v jiném koutě světa, a i přesto budete schopni společně tuto tabuli využívat.

Společné hraní přes SharePlay

Minulý rok Apple představil funkci SharePlay, která dokáže s vašimi kontakty sdílet či sledovat nějaký obsah. Pokud tedy při FaceTime hovoru chcete s dotyčným sledovat nějaký pořad či třeba poslouchat hudbu, stačí využít SharePlay a můžete obsah konzumovat společně ve stejnou chvíli. To ocení nejen přátelé z různých zemí, ale například také zamilované páry, které mají vztah na dálku. V iOS 16 jsme se pak měli dočkat rozšíření SharePlay, a to konkrétně společné hraní her. Bohužel, i na tuto funkci si ještě budeme muset počkat.