Nejčastější scamy a podvody v App Store a jak se jim vyhnout

Využijte zkušební dobu

Některé aplikace vypadají skvěle, zatímco s jejich fungováním už je to o poznání horší. Dobrým způsobem, jak vyzkoušet, zda aplikace stojí za to, je využít zkušební dobu. Většina vývojářů to moc dobře ví, takže i když nabízí plnou verzi aplikace za předplatné nebo jednorázový poplatek, je pro ně samozřejmostí pustit do App Storu také základní, bezplatnou verzi své aplikace, díky které si uživatelé mohou být jisti, že nekupují zajíce v pytli. Aplikacím, za které se musí okamžitě platit (často nemalé částky), a přitom se nejedná o zavedená jména z dílen známých vývojářů, se pokuste spíše vyhnout – obzvlášť v případě podezřele lákavých nových titulů.