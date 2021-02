V App Store je celá řada podvodných aplikací, Apple to příliš neřeší

Společnost Apple často zdůrazňuje, že její App Store je bezpečným místem, kde není prostor pro žádné podvodné aplikace. Vývojář Kosta Eleftheriou ale opakovaně zdůrazňuje, že podvodných aplikací je v App Storu poměrně dost, a že jsou si vzájemně velmi podobné. Upozornil také na to, že se s těmito aplikacemi jsou často spojená také falešná hodnocení.

Mohlo by vás zajímat Apple právě vydal macOS Big Sur 11.2.1 s opravou nepříjemné chyby Mac Jiří Filip Před 10 hod.

Na podvodné aplikace v App Storu začal Eleftheriou výrazněji upozorňovat již před dvěma týdny, kdy poukázal na dvě nefunkční napodobeniny klávesnice FlickType. Jednou z nich byla aplikace KeyWatch, která byla hojně propagována například na Instagramu nebo Facebooku. Poté, co si uživatelé tuto aplikaci stáhli, narazili na prázdnou obrazovku s tlačítkem s nápisem „Unlock now“, které je přesměrovalo na obrazovku s potvrzením o týdenním předplatném ve výši osmi dolarů – aplikace ale byla zcela nefunkční. Kde tvůrci aplikace přišli k pozitivnímu hodnocení? Podle Eleftheriouse si jednotlivé recenze jednoduše koupili. Investice se jim podle všeho vyplatila – údaje společnosti Appfigures hovoří o tom, že aplikace KeyWatch svým tvůrcům vynesla dva miliony dolarů ročně. Kosta Eleftheriou je vývojářem softwarové klávesnice FlickType pro Apple Watch, a je také jedním z tvůrců klávesnice Flesky.

Up to now, I've been in the "Apple *wants* to do the right thing" camp. My viewpoint is starting to change.

How to spot a $5M/year scam on the @AppStore, in 5 minutes flat:👇

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) February 6, 2021