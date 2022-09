Podívejte se na první trailer pro mobilní Assassin’s Creed. Vypadá famózně

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Ubisoft oznámil nový mobilní Assassin’s Creed, který má snést srovnání s AAA tituly známými z konzolí či počítačů. Ačkoliv zatím nevíme, kdy přesně tento díl vystupující zatím pod kódovým názvem Jade, díky představovacímu traileru máme jasno například v tom, že se bude odehrávat v Číně a že z hlediska grafické stránky by měl být titul skutečně zdařilý. Ostatně, přesvědčte se sami v traileru níže, který je zakončen obligátním sloganem „již brzy“. Snad se tedy dočkáme do konce letoška a co víc, titul bude cenově dostupný a ideálně bez mikrotransakcí.