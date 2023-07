Testování mobilního Assassin’s Creed: Jade je tu! Zaregistrujte se do uzavřené bety

Fanoušci herní série Assassin’s Creed mají letos vskutku plodný rok. Nejenže si na podzim budou moci zahrát na konzolích a počítačích nový díl této herní série s podtitulem Mirage, ale rovněž dostanou k dispozici zbrusu novou mobilní asasínskou hru Assassin’s Creed: Codename Jade, která konečně na mobilech alespoň podle trailerů vypadá tak, jak se sluší a patří. Předešlé asasínské mobilní hry totiž bohužel za moc nestály a kvůli tomu se nesetkaly s velkým ohlasem, což by se mělo nyní konečně díky konzolovo-počítačovému pojetí této mobilní hry změnit.

Vydání titulu je sice zatím ještě v mlze, nicméně Ubisoft nyní oznámil, že od 3. do 11. srpna bude novinku na mobilech testovat v rámci uzavřeného beta testování, díky čemuž si ji tedy budou moci vyzkoušet první běžní uživatelé – tedy, pokud se na ně usměje štěstí. A jelikož je registrace do testování bezplatná a velmi jednoduchá, byla by škoda, kdybyste v ní své štěstí právě vy nevyzkoušeli – tedy alespoň, pokud jste fanoušky této herní série.

Pokud se chcete zúčastnit bety, zaregistrujte se zde. Registrace samotná však bohužel nezaručuje to, že se do bety dostanete. Pozvánky do testování budou totiž náhodně vylosovány systémy Ubisoftu. Šanci na vybrání nicméně můžete alespoň hypoteticky zvýšit tím, že se do beta testování zaregistrujete pod více maily. Co se týče požadavků na beta testery, ty jsou poměrně přívětivé. Pro beta testování totiž stačí iPhone 11, popřípadě androidí telefon s OS Android 10 nebo novějším a procesorem Qualcomm Snapdragon 865 nebo výkonnějším. Ubisoft by měl pozvánky vylosovaným hráčům rozeslat mezi 27. až 31. červencem s tím, že od 1. srpna by měl umožnit předběžnou instalaci hry. Testování jako takové pak proběhne ve výše zmíněném termínu – tedy od 3. 8. do 11. 8.