Podívejte se na trailer nového Assassin’s Creed Valhalla

O novém díle Assassin’s Creed se už nějakou dobu mluví. Spekulace posledních týdnů přinášely všemožná tvrzení, kde se bude děj nového dílu odehrávat. Nyní už víme, že budeme hrát za Eivora, vikingského válečníka. Od hry se hodně očekává, Ubisoftu pomáhá na projektu dalších 14 studií. Půjde rovněž také o jednu z prvních her na nové konzole. Hra by měla vyjít o letošních vánočních prázdninách. Vychutnejte si trailer umístěný pod odstavcem. Co si o novém díle Assassin’s Creed myslíte?

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

— Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020