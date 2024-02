Assassin’s Creed Black Flag přibývají prudce hráči

Velký průšvih pirátského herního titulu Skull and Bones má na svědomí zvýšení popularity staršího dílu Assassin’s Creed. Ačkoli titul Black Flag měl ve své době řadu kritiků z důvodu řady odlišností oproti předešlým dílům, jde o jeden z těch nejpopulárnějších. A to především díky skvělým námořním bitvám. Před nedávnem vyšel roky odkládaný a očekávaný Skull and Bones, který očekávání nenaplnil. Hráči se tak vracejí právě k AC. Díl vykazuje nárůst hráčů až o 200 %. Zároveň se spekuluje, že by Assassin’s Creed Black Flag mohl dostat remake.