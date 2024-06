Mobilní Assassin’s Creed Mirage i další porty her pro iPhony 15 Pro jsou prodejní propadák!

Když Apple loni na podzim světu oznámil, že iPhony 15 Pro rozjedou díky čipům A17 Pro porty počítačovo-konzolových AAA her v čele s Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil či Death Stranding, mnozí jablíčkáři byli z tohoto oznámení nadšeni. Jak se však nyní zdá, nadšení je jedna věc a to, zda dané hry fungují prodejně věc druhá a zcela odlišná. Právě na prodeje těchto AAA titulů se totiž nyní zaměřily portály Appfigures a Appmagic, přičemž jejich zjištění nejsou nejen pro Apple, ale i pro vývojáře her vůbec dobrá.

Podle dat, která se podařily výše uvedeným analytickým firmám shromáždit, je sice zájem o bezplatné zkušební verze her poměrně slušný, do nákupu plných verzí těchto titulů se však už uživatelé nehrnou, ba právě naopak. Například Assassin’s Creed Mirage, který vyšel na iPhony a iPady 6. června, zaznamenal doposud možná až 279 000 bezplatných stažení, nicméně plnou hru si podle analytiků koupilo 3000 až 5750 lidí. Je navíc třeba dodat, že v prvních týdnech nabízel Ubisoft hru na mobilech za polovinu ceny, ale ani to nakonec nestačilo k tomu, aby se prodeje rozhýbaly.

Vesele na tom není ani Death Stranding spolu s Resident Evil 4 a Village. Resident Evil 4 si totiž mělo dobrých šest měsíců od vydání koupit v plné verzi pro iPhone jen zhruba 7000 hráčů, zatímco Resident Evil Village se prodal zhruba jen 5740x. Death Stranding si pak ze všech her vede nejlépe, ani jeho zhruba 10 600 prodejů však není žádný velký boom. Vysvětlení nízkých prodejů je přitom podle analytiků naprosto jednoduché – tituly jsou zkrátka na poměry mobilních her velmi drahé. Podle šéfa Appmagic se ceny prémiových mobilních her pohybují v rozmezí 5 až 10 dolarů, které jsou pro mobilní hráče vzhledem k tomu, že si je zkrátka nevychutnají stejně jako v případě konzolových titulů daleko snesitelnější. Pokud se tedy porty AAA her na iPhonech nezačnou prodávat za atraktivnější ceny, je docela dobře možné, že myšlenka jejich hraní na jablečných telefonech pozvolna upadne v zapomnění, protože pro vývojáře nebude mít smysl na nich pracovat.