Unikly první gameplay záběry z chystaného mobilního Assassin’s Creed! Vypadají úchvatně

Zhruba v polovině září letošního roku oznámil Ubisoft, že chystá nový díl své ikonické série Assassin’s Creed pro mobilní telefony. Právě na těch se mu totiž zatím v minulosti příliš nedařilo, což by rád konečně změnil. A nutno dodat, že našlápnuto k tomu má vskutku famózně. Po dřívějších asasínských pokusech, které za moc nestály ať už pro svou hratelnost, stáří či grafiku totiž nyní přijde s vyloženě konzolovo-počítačovým pojetím hry, které by mělo stát skutečně za to. Lze tak vyvodit minimálně z před pár hodinami uniklých gameplay záběrů z bety hry.

Nový Assassin’s Creed Jade, jak se mobilní hra zatím jmenuje, je v tuto chvíli ve fázi interního beta testování, které má odhalit potenciální chyby a případně pomoci zlepšit různé herní mechaniky. Právě z bety pochází i video, které začalo kolovat před pár hodinami na internetu a které si můžete prohlédnout níže. Běží konkrétně na iPhonu a je na něm vidět, že se Ubisoft rozhodl graficky svou mobilní hrou konzolovým a počítačovým předlohám výrazně přiblížit. Hratelnost jako taková sice do jisté míry doplácí na dotykové ovládání, nicméně se zdá, že i to je zvládnuto relativně obstojně. Titul bude navíc velmi pravděpodobně podporovat herní ovladače, takže pokud nějaký kompatibilní doma máte, hru si užijete o to lépe. Bohužel, kdy vyjde je v tuto chvíli stále ve hvězdách.