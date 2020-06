Stahujte: Assassin’s Creed: Origins je přes víkend na PC zdarma

Předpověď meteorologů na nadcházející víkend není ani za mák příznivá. Jak v sobotu, tak i v neděli by totiž mělo na většině území České republiky pršet, což do značné míry komplikuje jakékoliv zajímavější venkovní plány jako například výlety, posezení s přáteli na zahrádkách restaurací či grilovačky. Přesně v takových chvílí přijdou vhod akce na hry, kterých je v posledních týdnech požehnaně. Jedná parádní rozjíždí ode dneška, tedy 19. června, až do neděle 21. června, Ubisoft. Přes uplay totiž rozdává předposlední vydaný díl asasínské ságy Assassin’s Creed: Origins. Dostupný je však jen pro PC.

Assassin’s Creed: Origins lze označit za jeden ze zlomových dílů celé herní série o asasínech. Ubisoft u něj totiž poprvé vsadil na akčnější hratelnost s výraznějšími prvky RPG, čímž z něj udělal de facto zcela jinou hru než byly všechny předešlé díly. To však naprostá většina hráčů uvítala s velkými ovacemi, jelikož je současná podoba Assassin’s Creed z hlediska hratelnosti zkrátka zábavnější. U Origins se pak Ubisoftu povedlo vytvořit i velmi poutavý příběh spolu se zasazením do parádního světa starověkého Egypta, který zkrátka musí bavit. Za zmínku rovněž stojí dlouhá příběhová linka s obrovským množstvím úkolů a dva velmi kvalitní datadisky, které jsou sice zpoplatněné, avšak z vlastní zkušenosti mohu jejich zakoupení doporučit. Pokud bych tedy měl za sebe Assassin’s Creed: Origins zhodnotit, hodnotil bych jej jako jednu z nejpovedenějších her posledních několika let a její zahrání bych vám rozhodně doporučil.

Pokud jste „písíčkáři“, pak můžete si Assassin’s Creed: Origins přidat do své herní knihovny na uplay a ode dneška až do neděle jej bezplatně hrát – poté se hra zablokuje. Pokud budete mít výdrž (jinými slovy – nepůjdete spát), věřím, že jste za tyto tři dny schopni se Origins prokousat hodně daleko. Super je, že v případě, že jej nezvládnete dohrát, uplay uloží váš postup a vy v případě, že se hru rozhodnete v budoucnu zakoupit, začnete přesně tam, kde skončíte nyní.