Vše, co jste chtěli vědět o iPhonech 14 (Plus)

Největší konference Applu v tomto roce je již minulostí. Kromě nových iPhonů v podobě 14 (Plus) a 14 Pro (Max) jsme se dočkali také Apple Watch Series 8, SE 2 a Ultra. Pozadu nemohou pak zůstat ani nové AirPods Pro 2. Pojďme se ale nyní podívat na zlatý hřeb večera, a sice iPhony. V tomto článku mrkneme na zoubek novým iPhonům 14 a 14 Plus.

Rozměry a displej

Klasické iPhony 14 dorazily ve dvou velikostech:

iPhone 14 nabízí 6,1palcový (úhlopříčně) Super Retina XDR displej s rozlišením 2532 × 1170, což dává jemnost 460 pixelů na palec. Výška je 146,7 mm, šířka 71,5 mm a tloušťka 7,8 mm. Hmotnost je 172 gramů a dodáván bude v 128, 256 a 512 GB variantě.

iPhone 14 Plus nabízí 6,7palcový(úhlopříčně) Super Retina XDR displej s rozlišením 2778 × 1284, což dává jemnost 458 pixelů na palec. Výška je 160,7 mm, šířka 78,1 mm a tloušťka 7,8 mm. Hmotnost je 203 gramů a dodáván bude v 128, 256 a 512 GB variantě.

Oba modely se pyšní HDR displejem, funkcí True Tone, širokým barevným rozsahem (P3), funkcí Haptic Touch, kontrastním poměrem (typický) 2 000 000 : 1, maximálním jasem (typický) 800 nitů; špičkový jasem 1 200 nitů (HDR), oleofobní úpravou proti šmouhám a podporou současného zobrazení více jazyků a znaků. Oba smartphony vyhovují specifikaci IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů) podle normy IEC 60529. Zařízení dorazí v pěti barvách. Temně inkoustové, fialové, hvězdně bílé, červené a modré.

Čip

Jak bylo již avizováno před několika týdny, iPhony 14 skutečně dorazily s rok starým čipem A15 Bionic (ovšem s jedním jádrem navíc u GPU). Ten nabídne 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry, 5jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine.

Fotoaparát

Nyní se pojďme podívat na fotoaparát. Od dvojité soustavy můžeme očekávat:

12MP hlavní fotoaparát: 26 mm, clona ƒ/1,5, optická stabilizace s posuvem snímače, sedmičlenný objektiv, 100% Focus Pixels

12MP ultraširokoúhlý fotoaparát: 13 mm, clona ƒ/2,4, 120° zorné pole, pětičlenný objektiv

2× oddálení optickým zoomem, až 5× digitální zoom

Kryt objektivu ze safírového krystalu

True Tone blesk

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 4

Portrétní režim s vylepšeným efektem bokeh a ovládáním hloubky ostrosti

Portrétní nasvícení se šesti efekty (Přirozené světlo, Studiové světlo, Obrysové světlo, Jevištní reflektor, Černobílý jevištní reflektor, Černobílé high-key světlo)

Noční režim

Panorama (až 63 megapixelů)

Fotografické styly

Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem

Korekce objektivu (ultraširokoúhlý fotoaparát)

Vylepšená korekce červených očí

Automatická stabilizace obrazu

Sekvenční režim

Ukládání fotek s údajem o poloze

Formáty ukládání fotek: HEIF a JPEG

Video

Vylepšení se dočkalo taktéž video. Posuďte sami:

4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps

1080p HD video při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps

720p HD video při 30 fps

Filmařský režim v rozlišení až 4K HDR při 30 fps

Akční režim v rozlišení až 2,8K při 60 fps

Nahrávání HDR videa v Dolby Vision a rozlišení až 4K při 60 fps

Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps nebo 240 fps

Časosběrné video se stabilizací

Časosběr v nočním režimu

QuickTake video

Optická stabilizace obrazu s posuvem snímače pro video (hlavní fotoaparát)

2× oddálení optickým zoomem

Až 3× digitální zoom

Zvukový zoom

True Tone blesk

Kinematografická stabilizace videa (4K, 1080p a 720p)

Průběžné automatické zaostřování při nahrávání videa

Pořizování 8MP fotek při nahrávání 4K videa

Zoom při přehrávání

Formáty pro ukládání videa: HEVC a H.264

Stereo nahrávání

TrueDepth kamera

Apple taktéž na konferenci hovořil o TrueDepth kameře, která m v nových iPhonech 14 tyto technické specifikace:

2MP fotoaparát

Clona ƒ/1,9

Automatické zaostřování technologií Focus Pixels

Šestičlenný objektiv

Retina Flash

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 4

Portrétní režim s vylepšeným efektem bokeh a ovládáním hloubky ostrosti

Portrétní nasvícení se šesti efekty (Přirozené světlo, Studiové světlo, Obrysové světlo, Jevištní reflektor, Černobílý jevištní reflektor, Černobílé high‑key světlo)

Animoji a Memoji

Noční režim

Fotografické styly

Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem

Korekce objektivu

Automatická stabilizace obrazu

Sekvenční režim

4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps

1080p HD video při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps

Filmařský režim v rozlišení až 4K HDR při 30 fps

Nahrávání HDR videa v Dolby Vision a rozlišení až 4K při 60 fps

Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps

Časosběrné video se stabilizací

Časosběr v nočním režimu

QuickTake video

Kinematografická stabilizace videa (4K, 1080p a 720p)

Baterie a snímače

Apple tradičně neudává kapacity baterie u svých zařízení. Budeme si tedy muset počkat. Nicméně od iPhone 14 můžeme očekávat na jedno nabití až 20 hodin přehrávání videa (16 hodin streamování) a až 80 hodin přehrávání hudby. Od iPhone 14 Max pak 26 hodin přehrávání videa (10 hodin streamování) a až 100 hodin přehrávání hudby. Samozřejmě zde naleznete MagSafe s příkonem až 15W. Funkce rychlého nabíjení zaručí z 0 na 50% zhruba za 30 minut 20W nebo silnějším adaptérem. Bezdrátové Qi nabíjení poskytne příkon 7,5W. Ze snímačů zde máme Face ID, barometr, gyroskop s vysokým dynamickým rozsahem, akcelerometr snímající vysoké přetížení, snímač blízkosti a dva snímače okolního osvětlení.

Konektivita

5G (sub‑6 GHz) s technologií MIMO 4×4

Gigabitové LTE s technologiemi MIMO 4×4 a LAA

Wi‑Fi 6 (802.11ax) s technologií MIMO 2×2

Bluetooth 5.3

Ultraširokopásmový čip pro vnímání prostoru

NFC s režimem čtečky

Expresní karty s energetickou rezervou

Cena a dostupnost

iPhone 14 nabídne 6,1” displej a bude k dispozici v barevných variantách modrá, fialová, temně inkoustová, hvězdně bílá a (PRODUCT) RED. Za iPhone 14 s úložištěm 128GB zaplatíte 26 490 korun, iPhone 14 ve verzi s 256GB vás vyjde na 29 990 korun a iPhone 14 512GB bude stát 36 490 korun. Pokud byste chtěli rozměrnější displej, můžete sáhnout po iPhonu 14 Plus s 6,7” displejem. Ten bude k dispozici ve stejných barevných variantách jako iPhone 14. iPhone 14 Plus 128GB bude stát 29 990 korun, iPhone 14 Plus 256GB vyjde na 33 490 korun a iPhone 14 Plus 512GB bude stát 39 990 korun. 9. září začínají předobjednávky. Menší model půjde do prodeje už 16. září, na iPhone 14 Plus si ale budeme muset počkat až do 7. října.