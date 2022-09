Apple představil Apple Watch SE 2. generace

Apple Watch SE 2. generace před pár minutami oficiálně představil Apple po boku Apple Watch Series 8. První generaci Apple Watch SE přitom uvedl v září roku 2020. Protože portfolio Applu opouští Apple Watch Series 3, je tato novinka ale logickým krokem.

Apple Watch SE 2. generace

Apple Watch SE 2 samozřejmě boduje poměrem cena/výkon. Svými funkcemi víceméně kopírují Apple Watch Series 8, protože obsahují stejné senzory, takže i ony umí upozornit třeba na autonehodu. Oproti první generaci jsou rychlejší o 20 %. Použitý čip je S8. Apple se u nich zaměřil i na jejich samostatné použití, zejména u dětí, které nevlastní iPhone. Mohou sdílet polohu nebo si zavolat pomoc.

Do předprodeje jdou už dnes, dostupné budou od 16. září, a to v barevných variantách Silver, Midnight a Starlight. Cena je stanovena na 249 dolarů za GPS verzi a 299 dolarů za Cellular verzi. Více jsme se nedozvěděli, protože se přece jen jedná o vedlejší produkt. Protože o Always On nepadlo ani slovo, pravděpodobně tato funkce dostupná nebude.