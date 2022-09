Apple Watch Ultra oficiálně představeny! Přivítejte nejodolnější Apple Watch v historii

Apple Watch Ultra jsou tu! Tuny spekulací, které jsme v posledních týdnech a měsících měli možnost sledovat, se tedy konečně proměnily v realitu a my to, na čem Apple pracuje dle všeho již dlouhé roky, konečně vidíme oficiálně. Jaké tedy nové, dosud nejodolnější Apple Watch v historii Applu jsou?

Apple Watch Ultra design

Apple Watch Pro design je přesně takový, jaký jsme měli možnost vidět na únicích v uplynulých dnech. Nové hodinky tedy vychází vzhledově ze straších modelů s tím, že jejich displej je však rovný a kvůli tomu i boční hrany protažené vzhůru tak, aby jej ze stran kryty a zvyšovaly tak jeho odolnost. Na pravé straně hodinek je „hrb“ ukrývající jednak boční ovládací tlačítko a jednak digitální korunku, která se zdá být na první pohled oproti té, kterou Apple využíval u Apple Watch doposud vskutku masivní.

Hodinky se dočkaly stejně jako Series 8 či SE 2 senzoru pro měření teploty, detekce autonehody a samozřejmě nabízí i vše, na co jsme byli zvyklí u předešlých generací. K dispozici je tedy třeba Always-on displej, kompas či veškeré zdravotní senzory. Samozřejmostí je i GPS, která se zde dočkala upgradu v podobě L1 + L5 GPS, jenž je extrémně přesná a hlavně funkční de facto všude.

Hodinky jsou vyrobené z titanu a jejich displej je kryt safírovým sklem, díky kterému by měly být velmi odolné. Žádné konfiguraci nechybí podpora LTE a nabízí krásných 36 hodin výdrže s tím, že při aktivním úsporném režimu by měly dle slov Applu zvládnout parádních 60 hodin.

Naplnily se spekulace i ohledně nových ciferníků, které jsou přizpůsobeny jednak velkému displeji a jednak uživatelům těchto hodinek – tedy extrémním sportovcům. Velmi zajímavé je pak to, že ciferníky podporují i takzvaný noční režim, který je zbarví do červena, aby byly bez problému viditelné a zároveň nenamáhaly příliš oči, což potěší zejména při nočních závodech a tak podobně. Díky akčnímu tlačítku na boku hodinek je zase možný ještě preciznější záznam aktivity, například triatlonisté mohou dle slov Applu jednoduše přepínat mezi jednotlivými druhy cvičení. Přepínat by však ve výsledku nemělo být takřka třeba – hodinky mají totiž být schopné automaticky sledovat více sportů zároveň a dle jejich změn automaticky přepínat na primární a sekundární cvičení.

Na své si u hodinek přijdou i potápěči, kteří zcela určitě ocení voděodolnostp odle normy WR100 s tím, že je k dispozici i certifikace EN13319. Hodinky jsou navíc schopné měřit hloubku, teplotu vody a tak podobně, aby byl potápět v obraze o všem, co potřebuje vědět. Ovládání pod vodou bude nicméně zajišťováno „jen“ pomocí digitální korunky a tlačítek. K dispozici bude navíc aplikace Oceanic +, která bude právě pro potápění vytvořena.

Apple pamatoval i na bezpečnost, kdy kromě senzorů pro rozpoznání teploty, srdečního tepu a tak podobně osadil hodinky taktéž vestavěnou 86 dB sirénou, přes kterou si lze přivolat pomoc, respektive kterou o sobě můžete dá světu vědět. Zajímá-li vás pak jas displeje, ten je parádních 2000 nitů v maximu.

Spolu s hodinkami odhalil Apple i nový typ odolných řemínků, které vypadají alespoň na pohled poměrně masivně, takže by měly na ruce držet za každé situace, ale zároveň by měly být velmi pohodlné.

Apple Watch Ultra cena

Cena Apple Watch Ultra je 799 dolarů, na kolik pak vyjdou hodinky v České republice se dozvíme zanedlouho díky spuštění. K předobjednání jsou ode dneška s tím, že na pulty obchodů dorazí 23. září.