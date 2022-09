Apple představil AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 byly zřejmě tím nejméně očekávaným produktem, přesto je Apple během dnešního večera oficiálně představil světu. Nejnovější sluchátka v portfoliu společnosti Apple přináší řadu novinek a změn, oproti předchozí generaci AirPods Pro, která byla představena již v roce 2019. Pojďme se podívat na to, co si pro nás v případě AirPods Pro 2. generace Apple přichystal a nutno uznat hned úvodem, že změn je celkem dost.

AirPods Pro 2 nabíjecí pouzdro

Změnou neprošly jen samotná sluchátka, ale také samotné nabíjecí pouzdro. I přesto, že Apple u předchozí generace AirPods Pro uváděl, že mají ochranu IPX4, proti vodě a potu, jednalo se v tomto případě o ochranu pouze samotných sluchátek. Tentokrát je ochranou IPX4 chráněno také nabíjecí pouzdro. To kromě již zmíněné voděodolnosti a odolnosti proti potu nabízí také několik dalších novinek. Tou nejzajímavější je funkce Find My, díky které můžete sledovat polohu vašich AirPods stejně jako v případě AirTagu a to včetně podpory místního hledání. Nově je možné sledovat polohu AirPods i v případě, kdy nejsou vloženy do nabíjecího pouzdra. Spodní část pouzdra je vybavena reproduktory, které jsou schopny vydávat zvuk a usnadnit tak místní hledání AirPods Pro 2. Reproduktory rovněž upozorní na nízký stav baterie. Pouzdro má na boční straně také magnet pro poutko nebo klíčenku, pro pohodlné nošení. Nechybí ani podpora MagSafe.

AirPods Pro 2 kvalita zvuku

Hodnotit kvalitu zvuku, na to si budeme muset nové AirPods poslechnout na vlastní uši. Apple ovšem samozřejmě tvrdí, že zvuk, kterým budou AirPods Pro 2 disponovat, je mnohem lepší než ten u původních AirPods Pro. To má být dáno hlavně použitím nové verze audio čipu H1, který zvládá jak Bluetooth 5.2, tak i Bluetooth LE Audio standard, s lepším komunikačním kodekem, díky kterému by měla být kvalita zvuku skutečně výrazně lepší. Nový audio kodek LC3 poskytuje lepší kvalitu zvuku ve srovnání s aktuálně používaným kodekem SBC a to i při o 50% nižší bitové rychlosti. To vede jednak ke zvýšení kvality zvuku, ale také k prodloužení životnosti baterie. Vše o tom, co přináší LE audio a Bluetooth 5.2 se můžete dočíst přímo zde. Apple uvedl, že kvalita zvuku je zcela nesrovnatelná s původními AirPods Pro. Sluchátka navíc nabízí Spatial Audio, který můžete perzonalizovat pomocí fotoaparátu iPhone. Zvuk je podle Applu mnohem prostorovější, živější a měl by ve vás vzbuzovat pocit, jakobyste byli přímo mezi hudebníky, jejichž hudbu posloucháte.

Nechybí ani aktivní potlačení okolního hluku, které je dvojnásobně účinější než v případě původních AirPods Pro. V balení dostanete čtveřici špuntů do uší, aby pasovaly opravdu každému, včetně nové XS nejmenší verze. Transparency mode – díky čipu H2 se posouvá ještě o level výše a daptuje se na okolní prostředí a dynamicky redukuje hluk v okolí, dokonce i těžkou techniku.

Výdrž AirPods Pro 2. generace

Apple nijak fyzicky nezvětšil baterii samotných AirPods ani nabíjecího pouzdra. Do dnešního dne aktuální první generace AirPods Pro nabízela výdrž 4,5 hodin přehrávání hudby. V případě AirPods třetí generace je výdrž šest hodin. Apple tvrdí, že AirPods Pro druhé generace vydrží hudbu přehrávat 6 hodin. Dosáhnuto je toho díky již zpomínanému kodeku LC3 souvisejícího s LE Audio, který je energeticky úspornější. Celkově včetně nabíjecí krabičky je možné poslouchat hudbu až 30 hodin, bez nutnosti nabíjet krabičku.

Lepší detekce uší

Zatím co aktuální AirPods třetí generace využívají senzor detekující dotyk s kůží pro přesnější detekci uší a umožňují tak detekovat vložení do uší i v případě, kdy například ležíte, využívají původní AirPods Pro duální optické senzory, které mají problém detekovat uši například v situacích, kdy si strkáte AirPods do uší v leže. Senzor detekce pokožky, kterým jsou vybaveny nově také AirPods Pro 2, umožňuje přesně detekovat, zda jsou sluchátka v uších nebo například v kapse, případně na stole. To vede jednak k lepšímu šetření baterie a především pak k tomu, že sluchátka okamžitě reagují na vše uši. Pro ovládání sluchátek máte možnost nově využít Touch control, včetně možností swipování, které známe z displejů.

Cena AirPods Pro 2

Původní AirPods Pro uvedl Apple v roce 2019 a nabízel je až do dnešního dne za částku 7290Kč, aktuální druhou generaci AirPods Pro nabízí Apple za částku 249$ (oficiální česká cena ještě nebyla zveřejněna a bude doplněna v nejbližší době). Objednávat je možné od 9. 9. 2022 s dodáním 23.9. 2022.