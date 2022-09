5 benefitů, které AirPods Pro 2 přinese podpora Bluetooth 5.3 a LE Audio

V roce 2020 představila organizace stojící za Bluetooth jeho novou verzi s označením 5.2. Od té doby podporuje Bluetooth specifikaci LE Audio, na které mimo jiné také pracovali minimálně dva zaměstnanci z Applu. Jak ale jistě většina z vás ví, tak Apple prozatím u svých zařízení využívá maximálně Bluetooth 5.0, takže specifikaci LE Audio nemohou využít. Mohlo by vás zajímat Ve středu se po boku iPhone 14 představí také AirPods Pro 2. generace, tvrdí Mark Gurman iPhone Roman Zavřel 4. 9. 2022 Podle dostupných informací by se tato skutečnost měla již brzy změnit – v databázi Bluetooth SIG se totiž objevil nový záznam od Applu, ve kterém je uvedeno využití Bluetooth 5.3. Žádné další informace zde nejsou uvedeny, každopádně se očekává, že tato verze Bluetooth bude postupně plošně zaveden do všech jablečných zařízení. Pro chystané AirPods Pro 2. generace by to znamenalo příchod LE Audio a v tomto článku se společně podíváme na to, jaký výhody to přináší.

Lepší kvalita zvuku Se sluchátky nedílně souvisí kvalita zvuku. Čím novější standard se využije, tak tím lze samozřejmě kvalita očekávat vyšší. A to samozřejmě platí i u Bluetooth. Díky tomu, že nové AirPods Pro 2 budou podporovat Bluetooth 5.3 a tím pádem i LE Audio, tak bude možné využít kodek LC3. Ten oproti kodeku SBC nabídne lepší kvalitu zvuku, a to dokonce při využití o 50% menšího bit rate (datového toku) – tedy podle Bluetooth SIG.

Delší výdrž baterie Kodek LC3, který budou AirPods Pro 2 využívat, je nízkoenergetický – oproti SBC výrazně. To samozřejmě znamená, že bychom se u nových AirPods Pro měli dočkat výrazně vyšší výdrže baterie, a to samozřejmě při zachování stejné kapacity. Není jisté, o kolik procent by se měla výdrž prodloužit, každopádně se rozhodně nebude jednat o něco zanedbatelného.

Multi-stream LE Audio umožňuje přenos vícero synchronizovaných zvukových streamů, například mezi iPhonem či Macem a AirPods Pro. Díky tomu by bylo možné individuálně připojit levý a pravý AirPod se zařízením, které podporuje LE Audio, díky čemuž by byla zaručena vyšší spolehlivost. Aktuálně je totiž zvuk u true-wireless sluchátek ve většině případech odesílán pouze do jednoho sluchátka s tím, že to zvuk následně odešle do druhého, tedy samozřejmě pokud využíváte obě najednou.

Více AirPods na jeden iPhone Aktuálně můžete mít k iPhonu, popřípadě k jinému Apple zařízení, současně připojeny jen jedny AirPody. To ve většině případech samozřejmě dostačuje, avšak existují situace, kdy byste rádi připojili sluchátek více. Dobrou zprávou je, že díky LE Audio tohle bude možné a uživatelé by tak mohli ke svému zařízení připojit prakticky nespočet AirPodů s možností současného přehrávání zvuku. Aktuálně je možné zvuk z AirPodů sdílet do dalších, avšak tato funkce nefunguje s více než dvěma páry těchto sluchátek.