Bez AirPods si mnoho z nás nedokáže představit každodenní život. Nepoužíváme je pouze k poslechu hudby, ale také k hovorům, sledování filmů a čemukoliv jinému, co je spojené se zvukem. Zároveň si můžeme užívat všech těch perfektních funkcí, kterými AirPods disponují. Pokud navíc vlastníte AirPods 3. generace, AirPods Pro či AirPods Max, tak můžete využívat funkce prostorového zvuku, který se formuje na základě polohy vaší hlavy tak, abyste se ocitli přímo v centru dění – podobně jako různé domácí kina, která často stojí desítky tisíc korun. V rámci iOS 16 se každopádně Apple rozhodl prostorový zvuk ještě více vylepšit.

iOS 16: Jak aktivovat a nastavit přizpůsobení prostorového zvuku z AirPods

Konkrétně si v iOS 16 mohou uživatelé nastavit přizpůsobení prostorového zvuku. Ten samozřejmě funguje bez jakéhokoliv nastavování, avšak pokud chcete svůj zážitek vylepšit, tak se nastavení přizpůsobení doporučuje. Nemusíte se ale ničeho bát, jelikož veškeré nastavení udělá iPhone za vás. Po vás se pouze požaduje to, abyste prostřednictvím Face ID, potažmo TrueDepth přední kamery, zaznamenali svůj obličej, společně s levým a pravým uchem. Tímto si systém vytvoří 3D model vaší hlavy a prostorový zvuk vám přizpůsobí ještě o něco lépe. Postup pro nastavení je následující:

Prvně je nutné, abyste k vašemu iPhonu připojili AirPods podporující prostorový zvuk.

Jakmile tak učiníte, přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Zde pak v horní části obrazovky, pod vaším profilem, klepněte na řádek s vašimi AirPods.

Následně se ocitnete v nastavení sluchátek, kde sjeďte níže ke kategorii Prostorový zvuk.

ke kategorii Poté v rámci této kategorie rozklikněte kolonku Přizpůsobení prostorového zvuku.

Tady už pak pouze stačí klepnout na řádek Nastavit přizpůsobení prostorového zvuku.

Následně už se vám spustí průvodce, ve kterém proveďte sken tváře a obou uší.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 16 aktivovat a nastavit přizpůsobení prostorového zvuku. Ve čtvrté beta verzi iOS 16 se vám pak dokonce může zobrazit také systémová výzva, která vám přizpůsobení prostorového zvuku může nabídnout, viz níže. Je opravdu velmi pozoruhodné sledovat, jak moc je Face ID ve vašem iPhonu schopné. Apple jej konečně využil také pro něco jiného než autorizaci a Memoji a troufnu si říct, že do budoucna bychom se mohli dočkat ještě dalších možností, které by byly založené právě na Face ID, respektive TrueDepth přední kameře.