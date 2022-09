AirPods Pro 2: Vše, co o nich zatím víme a co od nich očekáváme

Design

Těšíte se na to, že druhá generace AirPods Pro přijde s novým a přepracovaným designem? Pokud ano, téměř jistě budete zítra zklamáni. V poslední době se sice objevily koncepty, které poukazují na to, že by AirPods Pro 2 měly přijít o svoje nožičky, zcela jistě k tomu ale nedojde a koncept zůstane konceptem. V těchto nožičkách se totiž primárně nachází baterie a i přes nasazení LE Audio (viz další část článku) by sluchátka bez nich neměla dostatečnou výdrž. Zcela jistě tedy samotná sluchátka zůstanou velmi podobná, ne-li stejná. Co se pak týče pouzdra, i to si zachová prakticky stejný design. Hovořilo se o příchodu USB-C, avšak k tomu nejspíše dojde až u další generace – úplně by nedávalo smysl, aby AirPods měly USB-C dříve než iPhony. Z hlediska designu žádné výstřelky teda nečekejte.