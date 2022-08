WhatsApp se chystá okopírovat jednu z nejoblíbenějších funkcí Instagramu a Messengeru

Jestli se něco nedá Metě v posledních letech upřít, pak je to její odvaha kopírovat zaběhlé funkce u konkurence a ty následně nasazovat snad do všech svých služeb a platforem. Skvělým příkladem mohou být ostatně Stories dostupné v současnosti v Instagramu, Messengeru a Facebooku. Ty totiž pochází prapůvodně ze Snapchatu, který jejich krádež de facto zabila. Meta se navíc nyní chystá ukrást i systém procházení videí z TikToku a tak podobně. A aby toho nebylo málo, tyto “vypůjčené” věci se nyní chystá nasadit i do WhatsAppu.

Jelikož WhatsApp spadá pod Metu již pěkných pár let, bylo jen otázkou času, kdy do něj “vypůjčené” věci ve větší míře zamíří. A právě to se nyní stane. Vývojáři WhatsAppu totiž pracují na zvýraznění integrace příběhů á la Stories, které sice v současnosti ve WhatsApp již jsou coby “stav”, avšak pro svou nevýraznost o tomto prvku ví málokdo. Funguje přitom de facto stejně jako Stories, jelikož umožňuje nahrání fotky, která za 24 hodin nadobro zmizí. WhatsApp se proto nyní rozhodl, že by rád dostal tuto funkci do popředí a tak v případě, že někdo nasdílí svůj “stav” zobrazí notifikaci ve formě klasického kolečka kolem profilové fotky v seznamu chatů. Doposud se přitom do stavu dalo “prokliknout” jen přímo přes dané vlákno chatu.

Celá věc je zatím ve fázi raného beta testování, ve kterém si jej ostatně všimli i vývojáři z WABetaInfo, kteří na ní upozornili. Je proto otázkou, jak rychle se můžeme dočkat nasazení do veřejné verze aplikace. Jelikož se však nejedná ve výsledku o nic složitého, čekání nemusí být příliš dlouhé.