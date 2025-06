Na těchto modelech iPhone přestává dnes fungovat WhatsApp! Nepoužíváte je ještě?

Pokud stále používáte starší iPhone nebo ho má někdo z vašich blízkých jako záložní telefon, zbystřete. WhatsApp totiž od dnešního dne, tedy 1. června 2025, oficiálně přestává fungovat na několika starších modelech iPhone. Důvodem je navýšení minimálních systémových požadavků.

Změna měla původně přijít už 5. května, ale vývojáři z Mety se nakonec rozhodli termín o několik týdnů odsunout. Od dnešního dne je ale definitivně jasno. WhatsApp nyní funguje pouze na iOS 15.1 a novějších verzích. Pokud máte zařízení, které tuto verzi systému nepodporuje, aplikace vám přestane fungovat. Totéž platí i pro Androidy se systémem 5.0 a starším.

Bez možnosti aktualizace na iOS 15.1 zůstávají mimo hru:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Některá média pak poměrně překvapivě tvrdí, že podpora WhatsApp končí i u iPhone 6s, 6s Plus nebo první generace iPhonu SE. Tyto telefony ale podporují systém až do iOS 15.8.4, takže pokud je máte aktuální, WhatsApp vám na nich bude zatím fungovat dál, minimálně do další vlny změn, která nejspíš dorazí až za rok nebo dva.

Ačkoliv se může zdát, že zmíněné modely už patří do muzea, stále často slouží jako záložní zařízení, první iPhone pro děti nebo telefon pro rodiče a prarodiče. A protože WhatsApp denně používají miliardy lidí po celém světě, není vyloučeno, že se dnešní změna dotkne i někoho z vašeho okolí. Pokud tedy víte o někom, kdo na starším iPhonu WhatsApp používá, je nejvyšší čas mu dát vědět, že ode dneška je třeba hledat alternativu.