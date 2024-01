WhatsApp už nebude zdarma, lžou česká média. Jaká je skutečnost?

Zejména českými médii se v posledních hodinách a dnech doslova prohání senzacechtivé články o tom, že komunikátor WhatsApp už nebude zdarma. Realita je však zcela jiná a média, která se k psaní podobných článků uchylují, vědomě lžou a těmito články se snaží jen zvýšit svou návštěvnost. Zpoplatnění WhatsAppu je totiž samozřejmě naprostý nesmysl a to i přesto, že se jeden poplatek v souvislosti s ním v posledních dnech přeci jen objevil. Ani ten ale ve výsledku nemusíte platit.

Celá kauza okolo placení za WhatsApp se točí kolem toho, že Google začne počítat zálohy WhatsApp do celkového úložiště na svém cloudovém úložišti Disk, což doposud nedělal. To ve výsledku znamená, že kdo má Google Disk již plný, nebude si moci zálohy z WhatsAppu na něj dále přidávat, přičemž jednou z možností, jak celou záležitost vyřešit, je přikoupit si vyšší úložiště, což je právě v podání českých médií ono „WhatsApp již nebude zdarma“. Že ke zprovoznění zálohování na Google Disk stačí kromě přikoupení vyššího úložiště třeba jen jeho promazání, kterým uživatel uvolní místo pro případné zálohy, to již nikoho příliš netlačí. Extrémně důležité je navíc to, že se celá zápletka točí jen kolem uživatelů s mobilními telefony s OS Android. Zálohování WhatsAppu na iPhonech totiž probíhá na iCloud.

Pokud jste tedy v posledních dnech taktéž viděli na internetu články tvářící se pomalu jako apokalyptické předpovědi konce světa á la zpoplatněný WhatsApp, nyní již víte, kde je pravda. Vše se točí jen kolem naprosto drobné změny provozování cloudového úložiště Disku, která může, ale ve výsledku prakticky 100% nezasáhne naprostou většinu uživatelů WhatsApp na Androidu. A i kdyby vás přeci jen tento „problém“ zasáhl, stačí vám promazat Google Disk, popřípadě vypnout zálohování a je hotovo. Zkrátka a dobře, WhatsApp bude i nadále zcela zdarma a to, co kolem něj nyní vzniklo, je jen krásný obrázek českého mediálního rybníčku, který se evidentně absolutně nebojí jít za hranu.