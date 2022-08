Takto Apple vylepšil v 6. betě iOS 16 procentuální ukazatel baterie v horním řádku iPhonu

Jedním z nepříjemnějších vylepšení iOS 16 je bezesporu návrat procentuálního ukazatele stavu baterie do horního řádku iPhonu, na který jsme byli ještě před příchodem modelů s výřezem v displeji zvyklí. Ačkoliv tuto novinku Apple na WWDC neoznámil, přidal jí v 5. betě a nyní ji v 6. betě, která vyšla teprve včera, ještě vylepšil. Jak konkrétně?

Zatímco 5. beta iOS 16 umožňuje zobrazit si procenta baterie v horním řádku iPhonu jen při standardním režimu, v 6. betě Apple rozšířil tuto možnost i na režim nízké spotřeby, takže jsou nyní procenta baterie vidět i ve žluté baterce. Ukazatel se tak díky tomu stává opět o něco komplexnější, což je rozhodně pozitivní zpráva, byť je jedním dechem třeba dodat, že kritice čelí nynější pojetí procent v horním řádku stále.

Mnozí jablíčkáři vnímají nynější pojetí jako špatné kvůli tomu, že byla procenta přesunuta do ikony baterie, jenž znázorňuje neustále plné nabití. Procenta jako taková sice postupem času samozřejmě klesají, stále plná baterie však podle mnoha jablíčkářů způsobuje už nyní určité zmatky a mnohem lepší by bylo, kdyby její stav nabití ubýval spolu s tím, jak budou klesat procenta. Je nicméně otázkou, jak čitelná by v takovém případě procenta byla, když by se baterie dostala například na 70 % a tím pádem by byla půlka první číslovky v jedné barvě a druhá půlka pak ve druhé barvě, jelikož by přesně v jejím středu byl “přechod”.